Кальюлайд провозгласила второй пакет мер по борьбе с коронавирусом

”Нынешний кризис выявил несколько областей, в которых для эффективного обуздания кризиса необходимо изменить или привести в соответствие с ситуацией правовые рамки с целью обеспечения продолжения деятельности и функционирования экономики и во время различных ограничений. Тем не менее в таком виде комплексно и в срочном порядке менять следует прежде всего только законы, необходимые для обуздания кризиса, но сейчас этот принцип был проигнорирован”, — сказала президент.

Отдельно она остановилась на поправке к закону об иностранцах, которая меняет условия получения долгосрочных рабочих виз. ”Этой поправкой меняются и условия уже выданных к настоящему моменту виз. Законодатель обязан разрабатывать правила, на основании которых разрешается въезд в страну работников из третьих стран, но государственное законодательство должно исходить из принципов правовой явности. Это означает, что если государство выдало визу на одних условиях, неразумно менять эти условия в середине пути. Уверенное в себе государства так не поступает”, — отметила Кальюлайд.

Она подчеркнула, что эти условия останутся действовать и после кризиса, то есть будут постоянными, поэтому такой шаг непонятен. ”Из-за этого и без того сложное положение многих предприятий станет еще более сложным. Об этом говорили как предприниматели, так и представительские организации. Для множества секторов необходимость привлечения иностранной рабочей силы, особенно квалифицированных и сезонных рабочих, крайне важна, если мы хотим поддерживать нашу экономику и видеть рост доходов наших семей. Установление дополнительных ограничений на иностранную рабочую силу в таком виде только способствует экономическому спаду в Эстонии и послужит препятствием для восстановления экономики и не приведет к снижению безработицы”, — заявила глава государства.

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. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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