КАЛЬКУЛЯТОР | Смотрите, какой будет ваша будущая пенсия

Департамент социального страхования и Министерство социальных дел запускают совместную социальную кампанию, целью которой является заставить людей задуматься о том, какой у них будет в будущем пенсия.
С размером прогнозируемой пенсии можно ознакомиться с помощью калькулятора на страничке Департамента социального страхования.
Калькулятор подскажет , когда вы сможете выйти на пенсию и какого размера она будет (исходя из действующих сейчас правил).
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