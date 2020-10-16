16.10.2020, 14:37

КАЛЬКУЛЯТОР | Смотрите, какой будет ваша будущая пенсия

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КАЛЬКУЛЯТОР | Смотрите, какой будет ваша будущая пенсия
Argo Ingver

Департамент социального страхования и Министерство социальных дел запускают совместную социальную кампанию, целью которой является заставить людей задуматься о том, какой у них будет в будущем пенсия.

С размером прогнозируемой пенсии можно ознакомиться с помощью калькулятора на страничке Департамента социального страхования.

Калькулятор подскажет , когда вы сможете выйти на пенсию и какого размера она будет (исходя из действующих сейчас правил).

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