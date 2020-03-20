"Калевипоэги" потянулись из Скандинавии домой и готовы работать хоть за 1000 евро

"Это началось в пятницу на прошлой неделе, когда мои работающие за пределами Эстонии друзья, а также знакомые знакомых стали выяснять, есть ли работа", — сказал Пауль Лейер, собственник действующей в Пярну строительной фирмы Treverk OÜ.

"У всех одна беда — внезапно они стали безработными, а семьи нужно кормить, налоги платить… Самое грустное то, что если спросить — сколько хотят зарплату, то отвечают, что если в месяц выйдет 1000 евро, то пойдет", — говорит Лейер. По его мнению, это очень маленькая сумма по сравнению с теми зарплатами, которые до сих пор были в строительном секторе.

Лейнер дает работу пяти строителям и при необходимости использует также подрядчиков. "У меня работы много, я не боюсь. Ситуация на данный момент стабильна, но мы не знаем, какой может она стать через пару недель", — говорит руководитель пярнуской строительной фирмы.

По словам Лейера, он старается при возможности дать работу тем людям, которые у него ее просят.

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