Kalev SPA хочет получить госкредит на 12 млн евро: судьба 50-метрового бассейна под вопросом

Деньги требуются на рефинансирование ссуды, взятой несколько лет назад взятой на масштабную реконструкцию водного центра, говорится в письме, которое компания накануне отправила министру культуры с надеждой на его последующее обсуждение в правительстве.

В связи с вызванными коронавирусом трудностями предприятие хочет сократить текущий ежемесячный платеж по кредиту и разработать более устойчивый финансовый план.

Представители предприятия не исключили, что на фоне сокращения доходов придется закрыть 50-метровый бассейн, которым и известен центр.

"В соседней Финляндии водные центры и бассейны имеют государственную дотацию, потому что без нее управлять таким объектом сложно, а то и невозможно", — сетуют они.