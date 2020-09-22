Какую зарплату предлагает Lidl работникам магазинов

Работникам магазинов обещают зарплату от 5,40 до 6 евро в час. Таким образом, за 8-часовой рабочий день зарплата может составит от 821 евро до 1104 евро в месяц до уплаты налогов в зависимости от магазина и количества рабочих дней.

Как уже ранее сообщалось, Lidl планирует открыть шесть магазинов в Риге и по одному в Елгаве, Валмиере, Тукумсе, Екабпилсе, Огре, Лиепае, Резекне и Вентспилсе.

Часть рабочих мест в Lidl Latvija уже занята. На предприятии уже работают высший менеджмент, руководители магазинов, региональные менеджеры и т.д., а теперь начат набор работников магазинов и складов, пишет со ссылкой на nra.lv агентство LETA.