08.12.2019, 15:45

Какую сумму с банковского счета жены могут потребовать наследники покойного мужа?

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Praktika lähtub eeldusest, et pool vahenditest kuulus mehele ja pool naisele.
Praktika lähtub eeldusest, et pool vahenditest kuulus mehele ja pool naisele.Oliver Tsupsman

"Мы узнали, что после смерти одного супруга делится и банковский счет здравствующего супруга. Пожалуйста, объясните такой раздел денег подробнее. Моя мать вышла замуж за мужчину, у которого был сын от предыдущего сожительства. В общем браке у них родился сын", — пишет читательница Maaleht.

"Я дочь, мне было тогда 12 лет, когда моя мать вышла замуж за этого мужчину, который теперь умер и наследство которого делится.

К сожалению, умерли и оба сына этого мужчины. У одного сына было двое детей, у другого — один. Так что наследниками являются моя мать и трое внуков. У матери на счету 7000 евро. Должна ли она теперь разделить половину с тремя внуками? Я уже годами отправляю своей матери каждый месяц 35 евро, это доказывают выписки с банковского счета.

Могу ли я вычесть эти 35 евро, которые я отправляла матери, из разделяемой суммы и как? Мать ухаживала за своим мужем до его смерти и получала за это плату за уход 25 евро в месяц. Можно ли ее тоже вычесть? Поскольку мать годами является пенсионером и копит свои сбережения из пенсии, действительно ли ее пенсионные накопления делятся в случае наследства?"

В случае смерти мужа его наследниками являются супруга и все дети мужчины; если дети умерли, то их дети. Доли наследства делятся так, что супруга наследует 1/3 и трое внуков вместе 2/3 наследства. Раздробления наследства можно было бы избежать, если бы муж составил завещание и сжал круг наследников или оставил все свои деньги, например, только супруге. Составление завещания зачастую демонстрирует ответственность лица и выполняет цель избежать будущих споров между наследниками.

Если супруги не заключили брачный договор и не выбрали режим раздельного имущества, то между супругами действовал режим совместного имущества. Это означает, что все приобретенное во время брака имущество является совместным имуществом и имеющиеся на счету здравствующей супруги покойного мужа деньги также предположительно являются совместным имуществом супругов.

Практика исходит из предположения, что половина средств принадлежала мужу и половина — жене. Таким же образом предполагаем, что имеющиеся на счету покойного мужа деньги наполовину принадлежали жене и только долю покойного мужа наследуют внуки и здравствующая супруга. Следовательно, у заключения брака очень серьезные правовые материальные последствия, потому что брак состоит не только из чувств, сахара и клубничной пены.

Промежуточный вывод: если муж умирает, то его долю имеющихся на счету женщины денег действительно наследуют внуки мужа, но 1/3 доли своего мужа наследует и здравствующая супруга — это с открытого самостоятельно на свое имя счета!

Дальше нужно смотреть, как сформировалось это состояние счета жены и что оттуда можно вычесть. Поскольку действует предпосылка совместного имущества, то женщина должна доказать, что часть средств является ее раздельным имуществом и не подлежит наследованию.

Раздельным имуществом по статье 27 Закона о семье были бы деньги, которые поступили до заключения брака или во время брака в качестве наследства, подарка или за счет реализации такого имущества, которое было раздельным имуществом жены.

Например, если жена продала полученный в наследство участок и на ее счет поступила цена покупки. Если автор вопроса годами переводила на счет матери денежные суммы, то это можно рассматривать как подарок и это не относится к совместному имуществу. Все пенсии, пособия и компенсации, которые платит государство или самоуправление во время брака, Закон о семье считает совместным имуществом. Справедливое ли это решение, другой вопрос. В качестве исключения в законе написано, что паи пенсионного фонда II ступени и производимые на этом основании выплаты не являются совместным имуществом.

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