Какую сумму с банковского счета жены могут потребовать наследники покойного мужа?

Практика исходит из предположения, что половина средств принадлежала мужу и половина — жене. Таким же образом предполагаем, что имеющиеся на счету покойного мужа деньги наполовину принадлежали жене и только долю покойного мужа наследуют внуки и здравствующая супруга. Следовательно, у заключения брака очень серьезные правовые материальные последствия, потому что брак состоит не только из чувств, сахара и клубничной пены.
Промежуточный вывод: если муж умирает, то его долю имеющихся на счету женщины денег действительно наследуют внуки мужа, но 1/3 доли своего мужа наследует и здравствующая супруга — это с открытого самостоятельно на свое имя счета!
Дальше нужно смотреть, как сформировалось это состояние счета жены и что оттуда можно вычесть. Поскольку действует предпосылка совместного имущества, то женщина должна доказать, что часть средств является ее раздельным имуществом и не подлежит наследованию.
Раздельным имуществом по статье 27 Закона о семье были бы деньги, которые поступили до заключения брака или во время брака в качестве наследства, подарка или за счет реализации такого имущества, которое было раздельным имуществом жены.
Например, если жена продала полученный в наследство участок и на ее счет поступила цена покупки. Если автор вопроса годами переводила на счет матери денежные суммы, то это можно рассматривать как подарок и это не относится к совместному имуществу. Все пенсии, пособия и компенсации, которые платит государство или самоуправление во время брака, Закон о семье считает совместным имуществом. Справедливое ли это решение, другой вопрос. В качестве исключения в законе написано, что паи пенсионного фонда II ступени и производимые на этом основании выплаты не являются совместным имуществом.
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