Какую сумму с банковского счета жены могут потребовать наследники покойного мужа?

"Я дочь, мне было тогда 12 лет, когда моя мать вышла замуж за этого мужчину, который теперь умер и наследство которого делится.

К сожалению, умерли и оба сына этого мужчины. У одного сына было двое детей, у другого — один. Так что наследниками являются моя мать и трое внуков. У матери на счету 7000 евро. Должна ли она теперь разделить половину с тремя внуками? Я уже годами отправляю своей матери каждый месяц 35 евро, это доказывают выписки с банковского счета.

Могу ли я вычесть эти 35 евро, которые я отправляла матери, из разделяемой суммы и как? Мать ухаживала за своим мужем до его смерти и получала за это плату за уход 25 евро в месяц. Можно ли ее тоже вычесть? Поскольку мать годами является пенсионером и копит свои сбережения из пенсии, действительно ли ее пенсионные накопления делятся в случае наследства?"

В случае смерти мужа его наследниками являются супруга и все дети мужчины; если дети умерли, то их дети. Доли наследства делятся так, что супруга наследует 1/3 и трое внуков вместе 2/3 наследства. Раздробления наследства можно было бы избежать, если бы муж составил завещание и сжал круг наследников или оставил все свои деньги, например, только супруге. Составление завещания зачастую демонстрирует ответственность лица и выполняет цель избежать будущих споров между наследниками.

Если супруги не заключили брачный договор и не выбрали режим раздельного имущества, то между супругами действовал режим совместного имущества. Это означает, что все приобретенное во время брака имущество является совместным имуществом и имеющиеся на счету здравствующей супруги покойного мужа деньги также предположительно являются совместным имуществом супругов.