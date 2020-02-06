Какое в Эстонии обслуживание? Мужчинам уделяют больше внимания, чем женщинам

Как сообщила директор по персоналу и клиентскому обслуживанию Tele2 Сирли Селиов, больше всего клиенты ценят: вежливость, компетентность, оперативность, стремление разобраться в проблеме и умение ее быстро разрешить. ”Собственно, речь идет об основополагающих критериях качественного обслуживания, и приятно видеть, что у нас, в Эстонии, всё это начинают больше ценить. Чтобы перейти от просто хорошего обслуживания к отличному, надо сделать всего один шаг — добавить к вышеперечисленному персонализированный подход и приятные сюрпризы клиентам”, — резюмировала С. Селиов результаты исследования.

Любопытно, что мужчины, по их собственным наблюдениям, в среднем получают больше комплиментов при обслуживании, чем женщины, а молодые люди гораздо требовательнее относятся к обслуживающему персоналу. Что касается нареканий, то возмущение обычно вызывают: невежливое или даже оскорбительное поведение персонала, его навязчивость, некомпетентность в данном вопросе и отсутствие на рабочем месте.