Какое страховое возмещение выплачивают в случае перелома или другой травмы

Руководитель по продуктам страхования от несчастных случаев Salva Kindlustus Тийна Велли-Вяллик пояснила, что страхование от несчастных случаев обеспечивает несколько способов защиты, и в Salva страхование от несчастных случаев можно скомбинировать из разных типов возмещения. Страховое возмещение в связи с болью и страданием является лучшей защитой в случае травм временного характера — падений, растяжений, ушибов и т.п. Такое возмещение поможет, если травма достаточно серьезная и необходимо выйти на больничный или остаться дома, чтобы ухаживать за ребенком. Также можно выбрать возмещение по постоянному недостатку здоровья, которое поможет, если полученная в результате несчастного случая травма является постоянной, или — для самых трагичных ситуаций — возмещение в случае смерти.

Но сколько же стоит, например, сломанная нога или ушибленный большой палец? В Salva Kindlustus существует примерная таблица, где указано, какой процент согласованного предела возмещения в связи с болью и страданием выплачивается клиенту в случае тех или иных травм.

Например, если клиент заключил договор страхования от несчастных случаев с пределом возмещения в 10 000 евро, в случае получения клиентом травмы Salva Kindlustus выплатит ему следующее страховое возмещение*:

- Вывих и растяжение сустава, растяжение мышцы, ушиб, ожог I степени: 1% предела возмещения или 100 евро

- Перелом локтевой или лучевой кости, разрыв связок локтевого сустава: 5% предела возмещения или 500 евро

- Разрыв пяточного сухожилия: 7% предела возмещения или 700 евро

- Травма связок запястного сустава: 10% предела возмещения или 1000 евро