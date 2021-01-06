Каким будет новый Dzintars под эстонским руководством: интервью с Анастасией Удаловой

Последние годы для Dzintars были нелегкими. В 2016 году суд Земгальского предместья Риги начал процесс правовой защиты компании. Представители Dzintars тогда утверждали, что компанию подкосили два кризиса — сначала в 2008 году, а затем в 2014-м, когда продажи продукции на традиционных рынках (в первую очередь, в странах бывшего СССР) сократились. Нехватка оборотных средств привела к тому, что у предприятия накопились долги.

Выйти из сложной ситуации компании не удалось, и в ноябре 2019 года Dzintars был признан неплатежеспособным. Производство было остановлено, магазины закрыты, большая часть сотрудников уволена. В сентябре 2020 года активы AS Dzintars за 5,5 млн евро приобрел эстонский миллионер Олег Осиновский, который является бенефициаром концерна Skinest Group.