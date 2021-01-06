06.01.2021, 12:10

Каким будет новый Dzintars под эстонским руководством: интервью с Анастасией Удаловой

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Лелде Петране
EST
Анастасия Удалова
Анастасия УдаловаФОТО: Из личного архива

Эстонский концерн Skinest Group вложил в возрождение производителя косметики Dzintars более 6 млн евро, и это только начало, заявила в интервью Delfi совладелица SIA Dzintars Production Анастасия Удалова. В ближайшее время Dzintars Production сменит название на H.A. Brieger.

Последние годы для Dzintars были нелегкими. В 2016 году суд Земгальского предместья Риги начал процесс правовой защиты компании. Представители Dzintars тогда утверждали, что компанию подкосили два кризиса — сначала в 2008 году, а затем в 2014-м, когда продажи продукции на традиционных рынках (в первую очередь, в странах бывшего СССР) сократились. Нехватка оборотных средств привела к тому, что у предприятия накопились долги.

Выйти из сложной ситуации компании не удалось, и в ноябре 2019 года Dzintars был признан неплатежеспособным. Производство было остановлено, магазины закрыты, большая часть сотрудников уволена. В сентябре 2020 года активы AS Dzintars за 5,5 млн евро приобрел эстонский миллионер Олег Осиновский, который является бенефициаром концерна Skinest Group.

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