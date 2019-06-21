Какие изменения происходят на эстонском рынке труда?

За последние пять лет в Эстонии создано 72 000 новых рабочих мест. Количество людей, которые не проявляют активности на рынке труда, уменьшилось на 46 000 человек, а в целом число занятых возросло на 43 000 человек. В Эстонии всё меньше остаётся возможностей для увеличения занятости. Занятость достигла исторически наивысшего уровня. Она выросла во всех возрастных группах. Занятость людей пенсионного возраста (65+) уже стала у нас самой высокой в Европейском союзе, верхние строчки Эстония занимает и в части занятости людей от 25 до 64 лет.

По занимаемым должностям занятость больше всего увеличилась среди руководителей и специалистов высшего звена, тогда как работников с низкой квалификацией стало меньше. Произошли изменения также в образовательном уровне работников. Возросло число людей с высшим и средним специальным образованием на базе средней школы и их доля среди занятых. Если 15 лет назад среди работников в Эстонии таких была одна треть, то в прошлом году их было уже более 40 процентов. Доля людей со средним и профессиональным образованием уменьшилась. Это объясняется как изменением структуры экономики, так и тем, что трудовые процессы усложнились. Снизилось число рабочих мест с низкой квалификацией, а количество рабочих мест, требующих более высокой квалификации, возросло.

Более образованный работник меньше рискует остаться без работы. А если это и произойдёт, то такой работник, как правило, быстрее находит новое место работы, чем человек с более низким образованием и низкой квалификацией. Отдельная тема — в какой мере высшее образование отвечает требованиям экономики. Более полное соответствие образования потребностям экономики повышает уровень занятости и способствует экономическому росту.

Больше всего растёт спрос на рабочую силу в секторе обслуживания

Если в последние годы занятость в обрабатывающей промышленности возросла, то в длительной ретроспективе она уменьшилась. Снизилась занятость также в сельском хозяйстве и больше людей пришло в сектор обслуживания. Такая тенденция наблюдается в большинстве развитых промышленных стран. Но оказание услуг, как правило, требует больше рабочих рук, чем промышленность. Это, как минимум частично, объясняет рост занятости и возникший серьёзный дефицит рабсилы. Самый большой дефицит рабочей силы (доля вакансий в общем числе должностей) в Эстонии наблюдается в секторе ИКТ и в финансовом секторе.

Поскольку в Эстонии рабочей силы не хватает, предприятия вынуждены искать её за рубежом. И здесь Эстония не отличается от многих развитых стран. Мы конкурируем за работников, особенно за квалифицированных, с нашими ближайшими соседями. Нехватка рабочей силы является проблемой для многих стран. В прошлом году в Эстонию на работу по краткосрочным и срочным разрешениям прибыло 22 600 человек, а за первые пять месяцев этого года — уже 16 200 иностранцев. В прошлом году 70% из них приступили к работе в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Для Эстонии массовое привлечение иностранной рабочей силы в таком формате не может быть постоянным решением. Впредь нам понадобится всё больше высококвалифицированных работников.

Высокий уровень занятости и быстрый рост зарплат повышают поступление налогов

Дефицит рабочей силы и быстрый рост экономики (особенно, в денежном выражении) поддерживают сильный рост заработной платы. Об этом уже много сказано и написано. Зарплаты растут также в связи с ростом доли рабочих мест, требующих более высокой квалификации. За ростом зарплат стоит и повышение минимальной заработной платы. Минимальная зарплата росла быстрее средней брутто-зарплаты, и доля минимальной заработной платы уже достигла 38 процентов от средней и 50 процентов от медианной зарплаты. Во многом в связи с ростом минимальной зарплаты оплата труда работников с начальным и основным образованием росла быстрее, чем у работников с более высоким уровнем образования, и в течение длительного периода разница в их зарплатах постепенно уменьшалась.

Рост числа работников наряду с сильным ростом зарплат означает увеличение фонда зарплат в экономике и повышение налоговых поступлений, связанных с рабочей силой. В то же время рост налогов на рабочую силу в последние годы замедлился. Одна из причин — рост числа и доли работников, занятых неполный рабочий день. Если 15 лет назад в Эстонии с частичной занятостью работало 7%, пять лет назад 9%, то к прошлому году этот показатель вырос до 11 процентов. Число работников, занятых неполный рабочий день, выросло и во многих других развитых странах.

Вместе с возросшей занятостью и снизившейся безработицей быстрый рост зарплат имеет положительное социальное влияние: вдобавок к возросшему налоговому доходу, улучшившиеся покупательная способность и жилищные условия людей способствовали, например, снижению преступности.

Как долго может продолжаться столь выгодное для работников положение вещей?