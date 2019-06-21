Какие изменения происходят на эстонском рынке труда?

Эстония со своим сильным рынком труда не является исключением, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Как и в большинстве развитых промышленных стран, в Эстонии рынок труда находится в хорошем состоянии. Но есть и сильная напряжённость. Создаются новые рабочие места, уровень безработицы низкий, а занятость выросла. В то же время число приходящих на рынок работников отстаёт от спроса. Предприятия теперь конкурируют, борясь за работников, а не наоборот. А возросший дефицит рабочей силы способствует быстрому росту зарплат. Правда, силе рынка труда способствуют наш закон о трудовом договоре, профсоюзы, которые не оказывают серьёзного влияния на экономику, небольшое число коллективных соглашений, касающихся зарплаты, и низкие процентные ставки, но в большей мере это связано с демографическим фактором и структурными изменениями в экономике.
В первом квартале текущего года уровень безработицы в Эстонии (4,7%) упал без учёта сезонности до самого низкого за последние 11 лет уровня. Но из-за изменений возрастной структуры населения, нынешний уровень безработицы нельзя напрямую сравнивать с тем, который имел место десятилетие назад. Безработица среди молодёжи (15-24 лет) всегда была выше по сравнению с другими возрастными группами, у старших — ниже. В то же время доля молодых в трудоспособном населении снизилась, а доля старших по возрасту увеличилась. Положительным моментом можно считать, что особенно снизилось число людей, долгое время остающихся безработными (более 12 месяцев). Это можно объяснить сильным спросом на рабсилу при её дефиците. Низкая безработица снижает расходы государства на пособия.
Число рабочих мест с требованиями более высокой квалификации возросло
За последние пять лет в Эстонии создано 72 000 новых рабочих мест. Количество людей, которые не проявляют активности на рынке труда, уменьшилось на 46 000 человек, а в целом число занятых возросло на 43 000 человек. В Эстонии всё меньше остаётся возможностей для увеличения занятости. Занятость достигла исторически наивысшего уровня. Она выросла во всех возрастных группах. Занятость людей пенсионного возраста (65+) уже стала у нас самой высокой в Европейском союзе, верхние строчки Эстония занимает и в части занятости людей от 25 до 64 лет.
По занимаемым должностям занятость больше всего увеличилась среди руководителей и специалистов высшего звена, тогда как работников с низкой квалификацией стало меньше. Произошли изменения также в образовательном уровне работников. Возросло число людей с высшим и средним специальным образованием на базе средней школы и их доля среди занятых. Если 15 лет назад среди работников в Эстонии таких была одна треть, то в прошлом году их было уже более 40 процентов. Доля людей со средним и профессиональным образованием уменьшилась. Это объясняется как изменением структуры экономики, так и тем, что трудовые процессы усложнились. Снизилось число рабочих мест с низкой квалификацией, а количество рабочих мест, требующих более высокой квалификации, возросло.
Более образованный работник меньше рискует остаться без работы. А если это и произойдёт, то такой работник, как правило, быстрее находит новое место работы, чем человек с более низким образованием и низкой квалификацией. Отдельная тема — в какой мере высшее образование отвечает требованиям экономики. Более полное соответствие образования потребностям экономики повышает уровень занятости и способствует экономическому росту.
Больше всего растёт спрос на рабочую силу в секторе обслуживания
Если в последние годы занятость в обрабатывающей промышленности возросла, то в длительной ретроспективе она уменьшилась. Снизилась занятость также в сельском хозяйстве и больше людей пришло в сектор обслуживания. Такая тенденция наблюдается в большинстве развитых промышленных стран. Но оказание услуг, как правило, требует больше рабочих рук, чем промышленность. Это, как минимум частично, объясняет рост занятости и возникший серьёзный дефицит рабсилы. Самый большой дефицит рабочей силы (доля вакансий в общем числе должностей) в Эстонии наблюдается в секторе ИКТ и в финансовом секторе.
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Поскольку в Эстонии рабочей силы не хватает, предприятия вынуждены искать её за рубежом. И здесь Эстония не отличается от многих развитых стран. Мы конкурируем за работников, особенно за квалифицированных, с нашими ближайшими соседями. Нехватка рабочей силы является проблемой для многих стран. В прошлом году в Эстонию на работу по краткосрочным и срочным разрешениям прибыло 22 600 человек, а за первые пять месяцев этого года — уже 16 200 иностранцев. В прошлом году 70% из них приступили к работе в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Для Эстонии массовое привлечение иностранной рабочей силы в таком формате не может быть постоянным решением. Впредь нам понадобится всё больше высококвалифицированных работников.
Высокий уровень занятости и быстрый рост зарплат повышают поступление налогов
Дефицит рабочей силы и быстрый рост экономики (особенно, в денежном выражении) поддерживают сильный рост заработной платы. Об этом уже много сказано и написано. Зарплаты растут также в связи с ростом доли рабочих мест, требующих более высокой квалификации. За ростом зарплат стоит и повышение минимальной заработной платы. Минимальная зарплата росла быстрее средней брутто-зарплаты, и доля минимальной заработной платы уже достигла 38 процентов от средней и 50 процентов от медианной зарплаты. Во многом в связи с ростом минимальной зарплаты оплата труда работников с начальным и основным образованием росла быстрее, чем у работников с более высоким уровнем образования, и в течение длительного периода разница в их зарплатах постепенно уменьшалась.
Рост числа работников наряду с сильным ростом зарплат означает увеличение фонда зарплат в экономике и повышение налоговых поступлений, связанных с рабочей силой. В то же время рост налогов на рабочую силу в последние годы замедлился. Одна из причин — рост числа и доли работников, занятых неполный рабочий день. Если 15 лет назад в Эстонии с частичной занятостью работало 7%, пять лет назад 9%, то к прошлому году этот показатель вырос до 11 процентов. Число работников, занятых неполный рабочий день, выросло и во многих других развитых странах.
Вместе с возросшей занятостью и снизившейся безработицей быстрый рост зарплат имеет положительное социальное влияние: вдобавок к возросшему налоговому доходу, улучшившиеся покупательная способность и жилищные условия людей способствовали, например, снижению преступности.
Как долго может продолжаться столь выгодное для работников положение вещей?
Чрезмерно быстрый рост расходов на рабочую силу снижает рентабельность предприятий. Рентабельность предприятий хоть и снизилась, но она приблизилась к среднему показателю по ЕС. Но более низкая рентабельность ограничивает возможности предприятий в части инвестирования и роста, и ухудшает их конкурентоспособность. Взлетевшие расходы на рабочую силу должны заставить предприятия больше инвестировать в технологии с тем, чтобы автоматизировать свою работу, однако, к сожалению, здесь вновь в качестве тормоза выступает дефицит высококвалифицированных профессионалов. Ожидающееся охлаждение экономики, хотя и снижает потребность в рабочей силе, дефицит рабсилы в ближайшее время будет сохраняться. Положение на рынке труда зависит о того, насколько гибкими окажутся предприятия в меняющихся экономических условиях.
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