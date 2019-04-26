Какие цены в таллиннском магазине A1000 Market: что дешево, а что вас разочарует(1)
В выросшей из приграничного магазина продуктовой сети цены ниже, но такого же ассортимента, как в привычных магазинах, ожидать не приходится, пишет Eesti Päevaleht.
В выросшей из приграничного магазина продуктовой сети цены ниже, но такого же ассортимента, как в привычных магазинах, ожидать не приходится, пишет Eesti Päevaleht.
Во вторник в 12 часов по адресу Петербургское шоссе, 49 был открыт первый в Таллинне A1000 Market. Несмотря на то, что торговая марка в Эстонии довольно известна, народа на открытии было немного. Работник магазина, который открывал двери, сказал, что масштабного открытия они и не планировали и что пусть все идет своим чередом и люди сами откроют для себя эту точку.
Магазин расположен достаточно недалеко от своих конкурентов: Ülemiste Rimi, T1 Selver, Sikupilli Prisma. магазины Maxima, Coop. Хотя, конечно, сравнивать A1000 Market с другими сетями неправильно. Во-первых, сам магазин довольно маленький. Во- вторых, товар располагается не на полках, а на поддонах. И в-третьих, магазин отличается и по ценам, и по ассортименту, как в хорошем, так и плохом смысле. Самые хорошие цены имеют товары собственного производства A1000 Market. Например, килограмм семян чили стоит 4,70 евро против 9 евро в других магазинах. Цены на все орехи и семена, а также крупы очень низкие.
Однако, что касается других брендов и категорий товаров, то тут ситуация неоднозначная. Так, пачка котлет Rakvere стоит 1,32 евро, что на 3 центра дороже, чем в Prisma. Зато 600 г сырной колбасы Rakvere можно купить за 2,27 евро и это на 32 центра дешевле, чем в любом другом магазине.
Если говорить об алкоголе, то ничего подобного тому, что мы наблюдаем в Латвии, конечно же, ожидать не приходится. Неожиданно, но некоторые товары оказались даже дороже,. Например, поллитра Laua Viin стоит 7,50 евро, что на цент больше, чем в Selver. Стоит отметить, что поскольку у многих товаров отсутствовали ценники (работники магазина пообещали, что скоро все будет) и ассортимент достаточно скуден, то особого материала для сравнения получить не удалось.
Самая сильная сторона A1000 Market является в определенном смысле и ее слабой стороной, поскольку для обеспечения низких цен приходится чем-то жертвовать. Если вы отправитесь в магазин в надежде получить конкретные товары, которые привыкли видеть в наших магазинах, то будьте готовы к тому, что вы их не найдете. Цены могут быть ниже, но сам товар, скорее всего, будет другим.
Иными словами: для чувствительного к ценам клиента это, действительно, неплохое место. Но если человек хочет получить привычный ассортимент и выбор брендов, то будет разочарован.
"Наша сильная сторона — это низкие цены. И я не думаю, что покупательское поведение жителя Таллинна должно отличаться от покупательского поведения жителя Южной Эстонии", — сказал член правления A1M OÜ Тармо Лауринг.
Комментируя скудность ассортимента, он сказал, что работники просто не успели к открытию выставить все товар. ”У нас маленькая команда, и я признаю, что этот магазин в день открытия был не совсем готов. Сегодня ситуация, несомненно, намного лучше”, — сказал он.
По его словам, следующим будет открыт магазин в Нарве, затем в Кохтла-Ярве и с большой долей вероятности в Пярну.
Что касается Таллинна, то A1M планирует построить в Ласнамяэ собственное здание. Этот магазин, согласно плану, будет открыт в феврале 2020 года.
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