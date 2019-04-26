Какие цены в таллиннском магазине A1000 Market: что дешево, а что вас разочарует

Если говорить об алкоголе, то ничего подобного тому, что мы наблюдаем в Латвии, конечно же, ожидать не приходится. Неожиданно, но некоторые товары оказались даже дороже,. Например, поллитра Laua Viin стоит 7,50 евро, что на цент больше, чем в Selver. Стоит отметить, что поскольку у многих товаров отсутствовали ценники (работники магазина пообещали, что скоро все будет) и ассортимент достаточно скуден, то особого материала для сравнения получить не удалось.

Самая сильная сторона A1000 Market является в определенном смысле и ее слабой стороной, поскольку для обеспечения низких цен приходится чем-то жертвовать. Если вы отправитесь в магазин в надежде получить конкретные товары, которые привыкли видеть в наших магазинах, то будьте готовы к тому, что вы их не найдете. Цены могут быть ниже, но сам товар, скорее всего, будет другим.

Иными словами: для чувствительного к ценам клиента это, действительно, неплохое место. Но если человек хочет получить привычный ассортимент и выбор брендов, то будет разочарован.

"Наша сильная сторона — это низкие цены. И я не думаю, что покупательское поведение жителя Таллинна должно отличаться от покупательского поведения жителя Южной Эстонии", — сказал член правления A1M OÜ Тармо Лауринг.

Комментируя скудность ассортимента, он сказал, что работники просто не успели к открытию выставить все товар. ”У нас маленькая команда, и я признаю, что этот магазин в день открытия был не совсем готов. Сегодня ситуация, несомненно, намного лучше”, — сказал он.

По его словам, следующим будет открыт магазин в Нарве, затем в Кохтла-Ярве и с большой долей вероятности в Пярну.

Что касается Таллинна, то A1M планирует построить в Ласнамяэ собственное здание. Этот магазин, согласно плану, будет открыт в феврале 2020 года.