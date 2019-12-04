Как закрытие фабрик M.V.Wool повлияет на цены и выбор товаров в магазинах?

Пресс-секретарь Coop Лийза-Лотта Вейкен говорит, что производители не учитывали рост объема производства за такой короткий период, поэтому это может отразиться и на цене. Если производство M.V.Wool будет остановлено на долгий период времени, то это точно повлияет на цены, отмечает она.

В магазинах Coop в ассортименте много товаров M.V.Wool, которые придется заменять товарами других производителей. Вейкен подтвердила, что магазин уже заключил практически все договора, и прилавки не останутся пустыми.

Сеть Prisma Peremarket AS также сообщила, что все товары на замену M.V.Wool уже найдены — даже появились новые поставщики и товары. В магазинах сети пока еще нет роста цен на рыбную продукцию.

Maxima Eesti входит в балтийский концерн Maxima Group, и поэтому многие товары закупаются централизованно. Среди них и свежая рыба, которая поступает от различных рыбоводов из Норвегии. Поэтому сеть магазинов утверждает, что у них нет необходимости покупать свежий лосось у местных производителей.