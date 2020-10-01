Как выглядят, чем занимаются и как заработали свой капитал самый богатые люди Эстонии и России

Первое место Эстонии занимают основатели компании TransferWise Кристо Кяэрманн (40) и Таавет Хинрикус (39). Они создали IT-фирму по переводу денег из разных стран без комиссии, когда им было по 30 лет. Оба создателя преподносят историю появления компании так: Таавет работал в Skype и получал зарплату в евро, но жил при этом в Лондоне, и счета оплачивал в фунтах, а Кристо работал жил в Лондоне и получал зарплату в фунтах, но платил за ипотеку в Эстонии. Поэтому из сложного положения перевода фунтов в евро и наоборот пришлось искать выход.
Сейчас активы Кяэрманна — 840 млн евро, а Хинрикуса — 611 млн евро. Возможно, капитал Хинрикуса меньше, чем у его партнера, так как он не закончил университет.
3-е место
Творением Маркуса Виллига мы пользуемся каждый день. Такси, самокаты, доставка еды. Все это Bolt, транспортная фирма, которую он основал в 19 лет. В 2012 году Маркус оказался на хакатоне в Киеве и столкнулся с проблемой заказа такси. Тогда он решил, что было бы круто создать приложение для вызова такси, но в родном Таллинне. Тут работало около 30 служб такси с оператором и посредниками."Тогда никто еще даже не слышал о Uber", — утверждает Маркус. "У парня было 200 евро, но этого не хватало для разработки приложения. Программист, которого он нашел, просил около €7 тыс. Эти деньги он в конце концов одолжил у родителей — они откладывали их на учебу сына в университете", — пишет InvestEstonia.
Два года назад капитализация компании превысила 1 млрд долларов. Сейчас Маркусу 26 лет, у компании Bolt более 30 млн пользователей в 35 странах мира, а в марте 2020 года Bolt занял третье место в Financial Times 1000 в номинации ”Самые быстрорастущие компании Европы 2020”.
В активах у самого Маркуса 373 млн евро.
4-е место
Поскольку два первых места в эстонском рейтинге делят бизнес-партнеры, мы решили включить в наш список бизнесмена под №4. Рауль Кирьянен выделяется в этом топ-3 богатейших эстоноземельцев. Его бизнес — это не технологический проект. Он владелец Graanul Invest, эта компания производит топливные гранулы. Рауль открыл фирму в теперь уже далеком 2003 году, будучи 27-летнем молодым человеком. В 2017 году официально был богатейшим человеком страны, но затем под напором TransferWise утратил строчку номер 1. Cейчас ему 44, его фирма активно сотрудничает с США и ЕС. В последние годы предприятие Graanul Invest скупило не один завод, например, ему принадлежат крупнейший в Латвии производитель пеллетов Latgran, а также американский Texas Pellets.
На конференции Ariplaan 2017 Кирьянен выступил с острой критикой в адрес бездействия эстонских политиков в плане привлечения крупных инвестиций в страну. А также заявил: "Если выбирать, нанять ли за 500 евро рабочих с Украины или вернуть эстонцев из Финляндии и платить им больше, то уверен, что второй вариант разумнее", — сказал Кирьянен, имея в виду долгосрочную перспективу.
Итого
Средний возраст: 37,3 года. Средний капитал: 546,4 млн евро.
В 90-е был заместителем председателя правительства РФ. По оценке экономиста Юрия Пронько, именно Владимир Потанин в ноябре 1995 года используя свою должность в Правительстве РФ, обеспечил передачу подконтрольному ОНЭКСИМ Банку контрольного пакета РАО ”Норильский никель” в ходе залогового аукциона. При этом ”в залоговой афере” помимо ОНЭКСИМ Банка участвовала его ”дочка” (компания ”Реола”) и его учредитель — банк МФК. Стартовая цена аукциона в $170 млн только один раз поднялась всего на $100 тыс. Уже после аукциона стало известно, что на него не был допущен банк ”Российский кредит”, готовый заплатить за акции ”Норникеля” в два раза большую сумму — $355 млн. В 1996 году министр экономики РФ Евгений Ясин, по данным ряда СМИ, в своем письме в адрес премьер-министра России Виктора Черномырдина рекомендовал отменить конкурс по ”Норильскому никелю”, ”поскольку он крайне несправедлив”. Летом 2000 года Генеральная прокуратура РФ предложила Потанину возместить ущерб за незаконное получение ”Норникеля” в размере 120 миллионов долларов по итогам проведения залогового аукциона, однако дело дальнейшего хода не получило.
В 2000 году организовал стипендиальную программу для отличников из 75 ведущих российских вузов. С апреля 2003 года — председатель Попечительского совета Государственного Эрмитажа.
В 2020 году Владимир Потанин призвал ”быть умеренными” и предложил отказаться от выплаты дивидендов за год из-за ожиданий глобальной рецессии, однако на фоне этих событий приобрел новый личный самолёт, вошедший в список самых дорогих бизнес-джетов по версии Forbes.
2-е место
Леонид Михельсон (65) — председатель правления российской газовой компании ПАО ”Новатэк”, председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга ”Сибур”. В 80-е работал инженером, пока в разгар перестройки, в 1987 году, не возглавил трест ”Куйбышевтрубопроводстрой”, который в 1991 году первым в регионе прошел процесс акционирования и стал частным строительным предприятием АО "Самарское народное предприятие ”Нова”. Был управляющим этого предприятия, а затем стал гендиректором управляющей компании ”Новафининвест”, которая затем была переименована в "Новатэк". Эта компания по состоянию на середину 2010-х годов — второй по объёмам добычи производитель природного газа в России.
Совместно с другими членами Попечительского совета оказывает значительную ежегодную материальную поддержку НИУ ВШЭ и лицею НИУ ВШЭ. С апреля 2019 года — глава попечительского совета Российского футбольного союза
Состояние — 20,5 млрд долларов на апрель 2020 года.
3-е место
Инженер-металлург по специальности Владимир Лисин (64) по выражению Forbes избегает публичности и слывет среди знакомых ”тихим олигархом”, человеком low profile. В настоящее время основными активами Лисина являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding.
В 1990-х он курировал несколько крупных металлургических заводов (в их числе НЛМК) в интересах братьев Михаила (кличка "Миша-крыша") и Льва Черных и оказался в эпицентре ”алюминиевых войн”. "Каждую неделю кого-то убивали", — вспоминал сам Лисин. "В середине 1990-х Черные разругались друг с другом, и Лисин, положивший глаз на НЛМК, удачно воспользовался ссорой", — пишет Forbes. Сражался за акции предприятия с Потаниным.
Увлекается стрелковым спортом. Два года назад был избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы.
В апреле 2020 года его состояние оценивали в 20,3 млрд долларов, а в 2019 году 1.5 млрд долларов получил в качестве дивидендов.
Итого
Средний возраст: 62,6 года. Средний капитал: 21,3 млрд долларов (18,2 млрд евро).
Мороз по коже: что кричала Ефремову жена после приговора
5 машин, чьи кузова практически не ржавеют
Восемь россиян вошли в топ-1000 футболистов по версии FIFA 21
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус