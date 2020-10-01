Как выглядят, чем занимаются и как заработали свой капитал самые богатые люди Эстонии и России

1-е и 2-е место в Эстонии

Кристо Кяэрманн (40) и Таавет Хинрикус (39)



Первое место Эстонии занимают основатели компании TransferWise Кристо Кяэрманн (40) и Таавет Хинрикус (39). Они создали IT-фирму по переводу денег из разных стран без комиссии, когда им было по 30 лет. Оба создателя преподносят историю появления компании так: Таавет работал в Skype и получал зарплату в евро, но жил при этом в Лондоне, и счета оплачивал в фунтах, а Кристо работал жил в Лондоне и получал зарплату в фунтах, но платил за ипотеку в Эстонии. Поэтому из сложного положения перевода фунтов в евро и наоборот пришлось искать выход.

Сейчас активы Кяэрманна — 840 млн евро, а Хинрикуса — 611 млн евро. Возможно, капитал Хинрикуса меньше, чем у его партнера, так как он не закончил университет.

3-е место



Творением Маркуса Виллига мы пользуемся каждый день. Такси, самокаты, доставка еды. Все это Bolt, транспортная фирма, которую он основал в 19 лет. В 2012 году Маркус оказался на хакатоне в Киеве и столкнулся с проблемой заказа такси. Тогда он решил, что было бы круто создать приложение для вызова такси, но в родном Таллинне. Тут работало около 30 служб такси с оператором и посредниками."Тогда никто еще даже не слышал о Uber", — утверждает Маркус. "У парня было 200 евро, но этого не хватало для разработки приложения. Программист, которого он нашел, просил около €7 тыс. Эти деньги он в конце концов одолжил у родителей — они откладывали их на учебу сына в университете", — пишет InvestEstonia.

Два года назад капитализация компании превысила 1 млрд долларов. Сейчас Маркусу 26 лет, у компании Bolt более 30 млн пользователей в 35 странах мира, а в марте 2020 года Bolt занял третье место в Financial Times 1000 в номинации ”Самые быстрорастущие компании Европы 2020”.

В активах у самого Маркуса 373 млн евро.

4-е место

Uue, 6000 ruutmeetri suuruse puisteainete laohoone avamine Koplis, Marati tn-l. Foto: Karin Kaljuläte

Поскольку два первых места в эстонском рейтинге делят бизнес-партнеры, мы решили включить в наш список бизнесмена под №4. Рауль Кирьянен выделяется в этом топ-3 богатейших эстоноземельцев. Его бизнес — это не технологический проект. Он владелец Graanul Invest, эта компания производит топливные гранулы. Рауль открыл фирму в теперь уже далеком 2003 году, будучи 27-летнем молодым человеком. В 2017 году официально был богатейшим человеком страны, но затем под напором TransferWise утратил строчку номер 1. Cейчас ему 44, его фирма активно сотрудничает с США и ЕС. В последние годы предприятие Graanul Invest скупило не один завод, например, ему принадлежат крупнейший в Латвии производитель пеллетов Latgran, а также американский Texas Pellets.