Как возместить ущерб, если автомобиль повредили на парковке, а виновник уехал?

Наиболее частой причиной возникновения ущербов на парковке является заезд на парковочное место или выезд с него, в том числе при движении задним ходом, при котором повреждается другое припаркованное транспортное средство. Происходят также наезды проезжающего автомобиля на припаркованный, и нередко припаркованный автомобиль получает повреждение дверью соседнего автомобиля. На парковках торговых центров люди, как правило, спешат, движутся в местах с ограниченной видимостью, не пользуются посторонней помощью, или даже паркуются в непредусмотренном месте.

Распространенные повреждения на парковках:

1. Движение транспортных средств задним ходом одновременно.

2. Открывание двери транспортного средства, не убедившись в безопасности, чем наносится ущерб проезжающей машине.

3. Наезд на парковке торгового центра на оставленную торговую тележку, которая, в свою очередь, накатывается на припаркованное транспортное средство.

Кто возмещает ущерб?

Авария на парковке является страховым случаем, поскольку это место, предназначенное для движения транспортных средств. Дорожным страхованием Вашего транспортного средства покрывается ущерб, нанесенный Вами другому транспортному средству. Собственный ущерб виновника покрывается страховкой каско (при ее наличии).