Как в 2020 году попросить прибавку к зарплате?

Как подготовиться к переговорам о зарплате и зарабатывать в 2020 году больше

Выясните, какую зарплату в Эстонии получают те, кто работает на вашей должности. Для работника важно собрать как можно больше информации до начала переговоров и тем самым сбалансировать их ход.

Примерно в трети опубликованных на портале CVKeskus.ee предложений о работе указан размер зарплаты, что дает довольно хорошее представление о предлагаемом уровне оплаты труда. Кроме того, за последний год опубликовано много исследований в области зарплат, и, участвуя в опросах, можно получить обзор о зарплатах на различных должностях.

Выберите правильное время для переговоров. Прекрасная возможность попросить о прибавке к зарплате при смене рабочего места, особенно, если вы получили предложение о работе. Как правило, работодатели предполагают, что работник не согласится на первое предложение о зарплате и вступит в переговоры.

В то же время не всегда стоит менять работу ради повышения зарплаты, попросить о прибавке к зарплате можно и нынешнего работодателя. Правильное время и в этом случае играет очень большую роль. Удобное время попросить прибавку к зарплате — когда у предприятия дела идут хорошо. И наоборот, нецелесообразно начинать переговоры, когда предприятие испытывает трудности или не может выполнить свои цели.

Повышение зарплаты должно быть обосновано! Если вы просите прибавку к зарплате, то это должно быть обосновано, и новый автолизинг — это не аргумент.

Если вы хотите зарабатывать больше, то должны уметь обосновать, почему вы этого заслуживаете. Это может быть увеличившаяся ответственность или дополнительная ценность, которую вы создаете для работодателя. Возможно, результаты последнего года были выше ожидаемых, что способствовало развитию предприятия. Возможно, у вас появились новые трудовые обязанности.

А может, вы постоянно получаете предложения о работе с более высокой зарплатой. Перед тем как уволиться, обязательно стоит выяснить возможности нынешнего работодателя.