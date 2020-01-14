Как в 2020 году попросить прибавку к зарплате?

Из-за дефицита рабочих рук выросла нагрузка работников Эстонии, и в свете доминирующих на рынке труда тенденций многие работники подумывают о повышении зарплаты. Как начать разговор о зарплате, если сам работодатель инициативы не проявляет? CVKeskus.ee дает 6 советов о том, как подготовиться к переговорам о зарплате и зарабатывать в 2020 году больше.
Как показали результаты исследования, проведенного крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, 43 % работодателей вступили в 2020 год с планом повысить основную зарплату хотя бы некоторым группам работников. Кроме того, немногим более чем каждый пятый работодатель (22 %) еще не принял решения о повышении зарплат. Таким образом, у многих работников есть хорошая возможность в 2020 году получить прибавку к зарплате.
”Несмотря на нынешние тенденции рынка труда, переговоры о зарплате для многих работников по-прежнему затруднительны. Открыто говорить о деньгах не желает ни работник, ни работодатель, — считает менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Работник испытывает неловкость из-за отсутствия информации о том, есть ли у работодателя возможность и заинтересованность повысить ему зарплату. Кроме того, многие работники не знают, какую зарплату получают на той же должности на других предприятиях в Эстонии. Именно из-за недостатка информации чаша весов в ходе переговоров чаще всего склоняется на сторону работодателя”.
”Переговоры о зарплате вести проще, если работник осознает, что его знания и навыки очень востребованы на рынке труда, и он постоянно получает приглашения участвовать в конкурсе на вакантные должности. Больше всего возможностей для повышения зарплаты у специалистов и квалифицированных рабочих, которых чаще других приглашают участвовать в конкурсах на различные должности. При этом многие жители Эстонии, работающие в других должностных группах, также надеются на повышение зарплаты”, — добавил Хенри Аувяэрт.
Как подготовиться к переговорам о зарплате и зарабатывать в 2020 году больше
Выясните, какую зарплату в Эстонии получают те, кто работает на вашей должности. Для работника важно собрать как можно больше информации до начала переговоров и тем самым сбалансировать их ход.
Примерно в трети опубликованных на портале CVKeskus.ee предложений о работе указан размер зарплаты, что дает довольно хорошее представление о предлагаемом уровне оплаты труда. Кроме того, за последний год опубликовано много исследований в области зарплат, и, участвуя в опросах, можно получить обзор о зарплатах на различных должностях.
Выберите правильное время для переговоров. Прекрасная возможность попросить о прибавке к зарплате при смене рабочего места, особенно, если вы получили предложение о работе. Как правило, работодатели предполагают, что работник не согласится на первое предложение о зарплате и вступит в переговоры.
В то же время не всегда стоит менять работу ради повышения зарплаты, попросить о прибавке к зарплате можно и нынешнего работодателя. Правильное время и в этом случае играет очень большую роль. Удобное время попросить прибавку к зарплате — когда у предприятия дела идут хорошо. И наоборот, нецелесообразно начинать переговоры, когда предприятие испытывает трудности или не может выполнить свои цели.
Повышение зарплаты должно быть обосновано! Если вы просите прибавку к зарплате, то это должно быть обосновано, и новый автолизинг — это не аргумент.
Если вы хотите зарабатывать больше, то должны уметь обосновать, почему вы этого заслуживаете. Это может быть увеличившаяся ответственность или дополнительная ценность, которую вы создаете для работодателя. Возможно, результаты последнего года были выше ожидаемых, что способствовало развитию предприятия. Возможно, у вас появились новые трудовые обязанности.
А может, вы постоянно получаете предложения о работе с более высокой зарплатой. Перед тем как уволиться, обязательно стоит выяснить возможности нынешнего работодателя.
Будьте готовы к трудным вопросам! Как правило, ни одни сложные переговоры не проходят так, как ожидается, обязательно возникают неожиданности и сложные вопросы. Не имея подготовки, в такой ситуации возникают две опасности — человек говорит неправду или соглашается на меньшее. Для достижения желаемого следует отвечать честно и уверенно. Поэтому перед переговорами нужно подумать, какие вопросы вызывают неловкость и как на них отвечать.
Не угрожайте! Эстонский рынок труда необычайно активен, поэтому работодатели очень высоко ценят лояльность работников. Исходя из этого, ни в коем случае нельзя угрожать уходом, если не будет повышена зарплата. Это разрушит ход переговоров и создаст напряженность. Кроме того, на маленьком рынке труда Эстонии быстро распространяются слухи о сложных людях, и, сжигая мосты, вы просто уменьшите свои возможности найти хорошую работу.
Будьте открыты возможностям! В то же время не нужно бояться новых возможностей, поскольку исследования в области зарплат показывают, что работники, сменившие в течение последнего года работу, зарабатывают на 18 % больше, чем люди, проработавшие у одного работодателя более десяти лет.
Понятно, что прибавку к зарплате попросить легче при соискании нового рабочего места, поскольку переговоры о зарплате являются естественной частью процесса найма. При этом работнику легче отказаться от предложения, если он чувствует, что достоин большего, и продолжить поиски.
Кроме того, новые возможности могут открыться и на том же предприятии, и иногда достаточно того, чтобы время от времени давать работодателю понять, что вы готовы взять на себя большую ответственность и больше трудовых обязанностей.
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Погрязшая в долгах многодетная мать в одночасье стала богатой
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
«Дом ужасов» под Гатчиной: жена дала показания