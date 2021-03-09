Как упростить работу на ходу и из дома?

Статистика использования услуг Telia показывает, что начиная с весны 2020 года жители Эстонии удаленно работали в среднем вдвое больше, чем до пандемии.

Статистика использования услуг Telia показывает, что начиная с весны 2020 года жители Эстонии удаленно работали в среднем вдвое больше, чем до пандемии. Решения для безопасной дистанционной работы в основном внедряли небольшие компании, где использование VPN и видеорешений до сих пор было менее распространено, чем в крупных организациях.

Хотя многие связанные с удаленной работой проблемы уже решены, вот несколько простых советов, как делать это еще более удобно, безопасно и эффективно.



Устройства должны быть как следует защищены



Особого внимания требуют рабочие компьютеры, которые больше не находятся в защищенной сети рабочего места. Например, следует уделять больше внимания обновлению программного обеспечения на компьютерах, но ни в коем случае нельзя по собственной инициативе устанавливать на рабочий компьютер новые программы. Пользователь может по незнанию настроить программное обеспечение, которое облегчает злоумышленникам доступ к его компьютеру, откуда они уже смогут перейти, например, в локальную сеть предприятия. Один компьютер, захваченный мошенниками, может поставить под угрозу все инфосистемы предприятия.

Многие компании застраховали свое оборудование. С устройствами, которые перемещаются, обычно что-то случается чаще, чем со стационарными. Если при оформлении страхового полиса не принимается во внимание удаленная работа, то имеющейся страховой защиты может быть недостаточно. Поэтому стоит пересмотреть договоры страхования, чтобы убедиться в том, что страховая защита соответствует потребностям текущей ситуации.

Рабочий компьютер должен использоваться только для работы. Например, им нельзя делиться с другими членами семьи. Может показаться, что нет ничего плохого в том, что ребенок временно использует рабочий компьютер для выполнения и отправки домашнего задания. В то же время были реальные случаи, когда, вместо школьной работы, адресаттам случайно отправлялись документы с конфиденциальным содержанием.

В условиях удаленной работы карманный роутер обеспечит качественное подключение к интернету



Если домашним интернетом пользуется несколько людей сразу и соединения недостаточно для работы или же просто захотелось поработать на свежем воздухе, то есть несколько способов обеспечить хорошее подключение к интернету. Одна из возможностей – вставить в ноутбук SIM-карту услуги мобильного интернета 4G. С ее помощью можно разделять объем мобильного интернета, включенный в свой пакет, и пользоваться им в разных устройствах. Если в компьютере нет гнезда для SIM-карты, то решением станет т.н. карманный WiFi-роутер. Это маленький роутер 4G, который раздает интернет находящимся поблизости устройствам, создавая персональную зону действия WiFi. По сути это то же самое, что и телефонный хот-спот, но роутер не разряжает телефонную батарею и не зависит от телефона, обеспечивая более стабильный прием сигнала.

Видеоплатформы применяются для проведения совещаний даже в компаниях с одним офисом







Многие предприятия начали более широко использовать решения для видеоконференций, и, безусловно, встречались ситуации, когда по какой-то причине возникали перебои со связью или другие проблемы с проведением видеосовещания. Если качество соединения недостаточно хорошее, можно выключить камеру и ограничиться звуком. Это значительно снижает нагрузку на сеть. Чтобы обеспечить максимальное качество звука и избежать фонового шума, рекомендуется использовать наушники и выбирать режим отключения звука, когда вы молчите.