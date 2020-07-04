Как создать рабочую среду без притеснений? Опыт Swedbank

Поскольку разнообразие и вовлечённость являются одним из важнейших направлений работы службы персонала Swedbank, мы уделяем особое внимание заботе о культуре организации. Для нас важно, чтобы была создана благоприятная рабочая среда и чтобы сотрудники не подвергались преследованию, дискриминации и притеснениям.

Чтобы обеспечить рабочую среду без запугивания, мы всегда призываем наших сотрудников сообщать о нежелательном поведении либо их непосредственному руководителю, либо сотрудникам. Как в случаях, если неправильное поведение имело место в отношении самого работника, так и в тех случаях, когда работник стал свидетелем такого отношения к другим. При желании это можно сделать анонимно.

Обсуждение грубого и неуместного поведения не должно быть табу. Но одних лишь слов недостаточно, нулевая терпимость к притеснениям должна выражаться и в действии — люди должны понимать, что их действия имеют последствия.

Формирование ценностей организации и образа мышления начинается с высшего руководства. Отдел персонала должен играть здесь ключевую роль, заботясь о внедрении принципов равного обращения и отсутствия домогательств на рабочем месте и доводя это до менеджеров с использованием различных средств (воркшопы, семинары, тренинги, игры).

Что такое преследование на работе?

Преследование на работе — это враждебное и неэтичное поведение, которое носит систематический, продолжительный характер и направлено на одного или нескольких людей, которые в результате оказываются беспомощными и уязвимыми. Примеры издевательств, связанных с работой, включают в себя ограничения на общение с работниками, назначение неосуществимых задач и нереальных сроков, чрезмерный контроль и критику, недоверие со стороны руководства и ложные обвинения.

Притеснением считается и то, если на работника кричат, угрожают ему, говорят о нём гадости или иным образом причиняют ущерб репутации. Унизительным для работника может быть осуждение его убеждений, принципов, стиля жизни и внешнего вида. Типичный пример притеснения — когда на работника оказывается давление с целью вынудить его уволиться ”по собственному желанию”.