04.09.2019, 10:26

Как создать эффективный пароль, который еще и не забудется?

123456 - плохой вариант!
rus.delfi.ee
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Samsung Galaxy A9
Samsung Galaxy A9Foto: Madis Veltman

Создать себе хороший пароль — задача непростая. Утечки паролей случаются постоянно, а статистика показывает, что в целом люди по-прежнему выбирают недостаточно надежные пароли. Все еще популярны классические варианты, такие как ”password” или ”123456”. У проблемы, впрочем, есть довольно простое решение — программы управления паролями. Инструктор по продукции Samsung Рихо Копсо объясняет кажущуюся сложной тему простыми словами и рассказывает, как именно использовать менеджер паролей.

”Менеджер паролей можно представить, как связку ключей: все ваши пароли хранятся в одном месте. Если пароль нужно куда-то ввести, за пользователя это делает программа. Таким образом, пароли в каждом месте могут быть разными, а запоминать их не придется. Использование уникальных паролей для всех сайтов и приложений — уже важный шаг к обеспечению безопасности. Таким образом, взломав пароль на одном сайте, злоумышленник не получит доступ сразу ко всем вашим учетным записям”, — пояснил Копсо.

Особенно полезными менеджеры паролей делает то, что наряду с хранением паролей большая их часть позволяет при необходимости еще и создавать новые пароли. Это значит, что пользователь больше не должен самостоятельно изобретать максимально сложные элементы пароля, а может доверить это инструменту, который сделали настоящие профессионалы своего дела, знающие, как именно составлять сверхсложные пароли. Менеджер паролей генерирует для вас длинные и надежные пароли.

”Используя такие решения просто нужно помнить, что программу следует установить на каждое устройство, которое вы используете. Таким образом у вас всегда будет доступ к своим паролям. Задача это довольно несложная, поскольку наиболее популярные менеджеры паролей обладают версиями для компьютеров и смарт-устройств. Зачастую программа даже сама вводит за вас пароль”, — сказал Копсо.

Менеджеры паролей также хороши тем, что, если вы уже записали пароль в менеджер на одном устройстве, он мгновенно попадает по Интернету на все другие устройства — и вручную ничего делать не придется.

Но как же защищен сам менеджер паролей? Как правило, его защищает один главный пароль, открывающий доступ к программе. На смарт-устройствах для этого часто можно использовать и отпечаток пальца. ”К сожалению, не остается ничего другого, как хорошенько запомнить этот главный пароль, причем в идеале он должен быть длинным и сложным, чтобы хакерские программы не могли его с легкостью взломать. Одним словом, запомните один сложный пароль, и не беспокойтесь обо всех остальных”, — пояснил Копсо.

Многих интересует, достаточно ли защищен менеджер паролей от хакерских атак и может ли случиться так, что злоумышленники взломают не какую-то учетную запись пользователя, а сам менеджер паролей. ”Стопроцентной гарантии не может дать никто в мире. Однако, следует учитывать, что разработавшая менеджер паролей фирма зарабатывает деньги именно обеспечением безопасности и защитой паролей пользователей, применяя в разы более эффективные методы, чем те, которые могут быть доступны частному лицу”, — отметил Копсо.

”Если говорить о конкретных программах, всемирную известность получили, например, качественные услуги LastPass и 1Password. Их можно использовать на устройствах под управлением операционных систем iOS, Android, Windows и MacOS. Пользователи телефонов Samsung также могут воспользоваться разработанным специально для этих устройств решением Samsung Pass, который допускает авторизацию с помощью отпечатка пальца”, — добавил Копсо.

Чтобы начать пользоваться менеджером паролей:

ТОП

1) Выберите программу, которую хотите использовать
2) Загрузите ее на все свои устройства
3) Тщательно продумайте главный пароль (советы по созданию надежных паролей приведены на сайте www.heaparool.ee)
4) Введите в менеджер паролей свои существующие пароли и при желании замените их на предлагаемые менеджером паролей варианты
5) Установите расширение менеджера паролей в свой любимый браузер, чтобы сделать его использование еще удобнее

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