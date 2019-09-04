Как создать эффективный пароль, который еще и не забудется?

Менеджеры паролей также хороши тем, что, если вы уже записали пароль в менеджер на одном устройстве, он мгновенно попадает по Интернету на все другие устройства — и вручную ничего делать не придется.

Но как же защищен сам менеджер паролей? Как правило, его защищает один главный пароль, открывающий доступ к программе. На смарт-устройствах для этого часто можно использовать и отпечаток пальца. ”К сожалению, не остается ничего другого, как хорошенько запомнить этот главный пароль, причем в идеале он должен быть длинным и сложным, чтобы хакерские программы не могли его с легкостью взломать. Одним словом, запомните один сложный пароль, и не беспокойтесь обо всех остальных”, — пояснил Копсо.

Многих интересует, достаточно ли защищен менеджер паролей от хакерских атак и может ли случиться так, что злоумышленники взломают не какую-то учетную запись пользователя, а сам менеджер паролей. ”Стопроцентной гарантии не может дать никто в мире. Однако, следует учитывать, что разработавшая менеджер паролей фирма зарабатывает деньги именно обеспечением безопасности и защитой паролей пользователей, применяя в разы более эффективные методы, чем те, которые могут быть доступны частному лицу”, — отметил Копсо.

”Если говорить о конкретных программах, всемирную известность получили, например, качественные услуги LastPass и 1Password. Их можно использовать на устройствах под управлением операционных систем iOS, Android, Windows и MacOS. Пользователи телефонов Samsung также могут воспользоваться разработанным специально для этих устройств решением Samsung Pass, который допускает авторизацию с помощью отпечатка пальца”, — добавил Копсо.

Чтобы начать пользоваться менеджером паролей:

1) Выберите программу, которую хотите использовать

2) Загрузите ее на все свои устройства

3) Тщательно продумайте главный пароль (советы по созданию надежных паролей приведены на сайте www.heaparool.ee)

4) Введите в менеджер паролей свои существующие пароли и при желании замените их на предлагаемые менеджером паролей варианты

5) Установите расширение менеджера паролей в свой любимый браузер, чтобы сделать его использование еще удобнее