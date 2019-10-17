Как сформировать экологически безвредное предприятие?

Кафе и рестораны могли бы предлагать клиентам бесплатно воду из-под крана. Уже многие кафе и рестораны стали, так сказать, водными станциями. Так поступили, например, Caffeine, Rataskaevu 16, ÜLO и R-kiosk, куда люди могут смело прийти со своей многоразовой бутылкой для воды и попросить сотрудника наполнить ее водой из-под крана. И все это абсолютно бесплатно. Бесплатную воду своим сотрудникам могли бы предоставлять и офисы. Это вполне может быть вода из-под крана. При необходимости можно установить высокие краны, чтобы было удобно наполнять бутылку водой.
Сортируйте мусор
Сделайте возможной сортировку мусора на работе. Этим будет обеспечено, что тара попадет во вторичный оборот, а упаковки, бумага и картон пойдут на переработку. На портале-навигаторе по ближайшим к вам точках приема ненужных отходов Kuhuviia.ee есть удобные и подробные инструкции о правильной сортировке мусора.
Повышайте сознательность сотрудников
Одной из возможностей повысить сознательность сотрудников в вопросах окружающей среды является использование компьютерных роботов. Эстонское предприятие CompAct разрабатывает именно для предприятий и учреждений такой интерактивный инструмент. Его цель заключается в формировании среди сотрудников организации привычек бережного отношения к окружающей среде, что одновременно поможет сэкономить на расходах и создаст работодателю экологический имидж ”зеленого” предприятия. Бонусами веселого рабочего инструмента станут увеличение чувства сплоченности сотрудников, мотивации и продуктивности.
К концу дня за свое здоровье и потребительские привычки отвечаем лишь мы сами. Через это отвечаем мы и за то, какое влияние мы оказывает на окружающую среду. Делая рабочие места более дружественными к окружающей среде, мы оказываем услугу как самим себе, так и всему живому вокруг нас.
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