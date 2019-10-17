Как сформировать экологически безвредное предприятие?

Для того чтобы освободиться от отравления пластиком, нужно, в первую очередь, уменьшить его производство. Вклад в это может внести каждый: изменив свои потребительские привычки, мы снизим спрос на производство пластика. Так как на работе мы проводим в среднем 40 часов в неделю, то рабочая среда выполняет большую роль в формировании наших привычек. И хотя важен каждый маленький шаг, начинать легче вместе. Парой простых изменений в рабочей среде можно внести существенный вклад в здоровье и благополучие своих сотрудников и стать примером в формировании ответственной культуры потребления.

Откажитесь от пластиковой посуды

Еще лучше — откажитесь от одноразовой посуды. На самом деле картонные тарелки не намного лучше. Они также покрыты защитным слоем, отчего и они не являются биоразлагаемыми, хотя их легче сжечь. В офисе хорошо бы заменить одноразовую посуду на обычные тарелки и столовые приборы, которые можно мыть.

Еще более распространено потребление горячих напитков из кофемашины в одноразовых стаканчиках. А что, если больше не заказывать эти стаканчики в большом количестве, а поставить возле кофемашины чашки? Это сделало бы офисную культуру уютнее и уменьшило бы расходы, сопутствующие заказу стаканчиков. Вдобавок это гораздо более экологично.

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