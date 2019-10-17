17.10.2019, 17:50

Как сформировать экологически безвредное предприятие?


Кадри Эйзеншмидт
Кадри Эйзеншмидт
EST 6
digiriigi häkatoniks valmistumine
Foto on illustratiivne.Foto: Taavi Sepp

Чрезмерное потребление пластика создает много проблем для окружающей среды. Согласно прогнозам, к 2050 году практически каждый вид морских птиц на нашей планете будет есть вместе со своей естественной едой и пластик. Пластик загрязняет воздух, которым мы дышим, пищу, которую мы едим, и воду, которую мы пьем. Уже сейчас мы проглатываем в неделю в среднем 5 грамм микропластика — это примерно как одна банковская карточка. С точки зрения здоровья человека, микропластик связывают, например, с гормональными колебаниями и даже увеличением веса.

Для того чтобы освободиться от отравления пластиком, нужно, в первую очередь, уменьшить его производство. Вклад в это может внести каждый: изменив свои потребительские привычки, мы снизим спрос на производство пластика. Так как на работе мы проводим в среднем 40 часов в неделю, то рабочая среда выполняет большую роль в формировании наших привычек. И хотя важен каждый маленький шаг, начинать легче вместе. Парой простых изменений в рабочей среде можно внести существенный вклад в здоровье и благополучие своих сотрудников и стать примером в формировании ответственной культуры потребления.

Откажитесь от пластиковой посуды

Еще лучше — откажитесь от одноразовой посуды. На самом деле картонные тарелки не намного лучше. Они также покрыты защитным слоем, отчего и они не являются биоразлагаемыми, хотя их легче сжечь. В офисе хорошо бы заменить одноразовую посуду на обычные тарелки и столовые приборы, которые можно мыть.

Еще более распространено потребление горячих напитков из кофемашины в одноразовых стаканчиках. А что, если больше не заказывать эти стаканчики в большом количестве, а поставить возле кофемашины чашки? Это сделало бы офисную культуру уютнее и уменьшило бы расходы, сопутствующие заказу стаканчиков. Вдобавок это гораздо более экологично.

Предлагайте бесплатно воду из-под крана

Кафе и рестораны могли бы предлагать клиентам бесплатно воду из-под крана. Уже многие кафе и рестораны стали, так сказать, водными станциями. Так поступили, например, Caffeine, Rataskaevu 16, ÜLO и R-kiosk, куда люди могут смело прийти со своей многоразовой бутылкой для воды и попросить сотрудника наполнить ее водой из-под крана. И все это абсолютно бесплатно. Бесплатную воду своим сотрудникам могли бы предоставлять и офисы. Это вполне может быть вода из-под крана. При необходимости можно установить высокие краны, чтобы было удобно наполнять бутылку водой.

Сортируйте мусор

Сделайте возможной сортировку мусора на работе. Этим будет обеспечено, что тара попадет во вторичный оборот, а упаковки, бумага и картон пойдут на переработку. На портале-навигаторе по ближайшим к вам точках приема ненужных отходов Kuhuviia.ee есть удобные и подробные инструкции о правильной сортировке мусора.

Повышайте сознательность сотрудников

Одной из возможностей повысить сознательность сотрудников в вопросах окружающей среды является использование компьютерных роботов. Эстонское предприятие CompAct разрабатывает именно для предприятий и учреждений такой интерактивный инструмент. Его цель заключается в формировании среди сотрудников организации привычек бережного отношения к окружающей среде, что одновременно поможет сэкономить на расходах и создаст работодателю экологический имидж ”зеленого” предприятия. Бонусами веселого рабочего инструмента станут увеличение чувства сплоченности сотрудников, мотивации и продуктивности.

К концу дня за свое здоровье и потребительские привычки отвечаем лишь мы сами. Через это отвечаем мы и за то, какое влияние мы оказывает на окружающую среду. Делая рабочие места более дружественными к окружающей среде, мы оказываем услугу как самим себе, так и всему живому вокруг нас.

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