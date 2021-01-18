18.01.2021, 09:42

Как сделать так, чтобы дети не должны были наследовать долг пропавшего отца?


Иво Махов
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Как сделать так, чтобы дети не должны были наследовать долг пропавшего отца?
Иво МаховSven Arbet

"За время брака была куплена недвижимость, затем мы брак расторгли, продали дом, но платить по взятому для покупки дома кредиту нужно еще около 15 лет. Платить мы должны оба, потому что бывший супруг был основным получателем кредита, а я — созаемщик", - пишет читатель Maaleht.

"Уже три года, как я плачу кредит одна, так как бывших муж безработный и алкоголик.

Я хочу через суд ходатайствовать, чтобы мужчина заплатил мне ту сумму займа, которую я за три года за него выплатила и стал в дальнейшем сам платить свою долю. Это возможно, что суд примет решение в мою пользу и потребует с него уплаченную за три года сумму, но что будет, если он умрет? Будут ли требовать невыплаченный долг и кредит с наших общих детей?

Можно ли через суд этому мужчине предъявить требование по уплате кредита так, чтобы дети не должны были в случае смерти мужчины выплачивать в дальнейшем за него эти деньги?"

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У детей всегда есть возможность принять наследство с правом проведения инвентаризации (статья 137 Закона о наследовании). В этом случае они как наследники не отвечают за те долги, которые превышают стоимость наследуемого имущества. Если дети несовершеннолетние, то мать как законный представитель детей просто обязана у нотариуса при принятии наследства потребовать инвентаризации. Если она этого не сделает, то все неоплаченные долги лягут на нее.

Дети могут от наследства вообще отказаться (ст. 116 Закона о наследовании). Отказываются обычно тогда, когда долги превышают стоимость наследства и в наследуемом имуществе нет никаких памятных вещей, которые наследник обязательно хотел бы иметь. Если дети несовершеннолетние, то для отказа требуется разрешение суда.

При отказе детей, имущество и обязательства переходят к наследникам следующей очереди.

Конечно, и у наследников следующей очереди есть право ограничить инвентурой свою ответственность за долги или вообще отказаться от наследства. И в итоге, если никто вступать в право наследования не захотел, то наследство переходит подразделению местного самоуправления — тоже с правом инвентуры. Поэтому обычно в случае смерти должника его долги, превышающие стоимость имущества, остаются неоплаченными.

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