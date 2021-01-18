Как сделать так, чтобы дети не должны были наследовать долг пропавшего отца?

"Уже три года, как я плачу кредит одна, так как бывших муж безработный и алкоголик.

Я хочу через суд ходатайствовать, чтобы мужчина заплатил мне ту сумму займа, которую я за три года за него выплатила и стал в дальнейшем сам платить свою долю. Это возможно, что суд примет решение в мою пользу и потребует с него уплаченную за три года сумму, но что будет, если он умрет? Будут ли требовать невыплаченный долг и кредит с наших общих детей?



Можно ли через суд этому мужчине предъявить требование по уплате кредита так, чтобы дети не должны были в случае смерти мужчины выплачивать в дальнейшем за него эти деньги?"



У детей всегда есть возможность принять наследство с правом проведения инвентаризации (статья 137 Закона о наследовании). В этом случае они как наследники не отвечают за те долги, которые превышают стоимость наследуемого имущества. Если дети несовершеннолетние, то мать как законный представитель детей просто обязана у нотариуса при принятии наследства потребовать инвентаризации. Если она этого не сделает, то все неоплаченные долги лягут на нее.

Дети могут от наследства вообще отказаться (ст. 116 Закона о наследовании). Отказываются обычно тогда, когда долги превышают стоимость наследства и в наследуемом имуществе нет никаких памятных вещей, которые наследник обязательно хотел бы иметь. Если дети несовершеннолетние, то для отказа требуется разрешение суда.

При отказе детей, имущество и обязательства переходят к наследникам следующей очереди.

Конечно, и у наследников следующей очереди есть право ограничить инвентурой свою ответственность за долги или вообще отказаться от наследства. И в итоге, если никто вступать в право наследования не захотел, то наследство переходит подразделению местного самоуправления — тоже с правом инвентуры. Поэтому обычно в случае смерти должника его долги, превышающие стоимость имущества, остаются неоплаченными.