Как сделать, чтобы стало меньше мусора? Лайфхаки от наших европейских соседей

Большие города поглощают огромное количество энергии. Она необходима в промышленном производстве, инфраструктуре, домашних хозяйствах: для отопления, электроснабжения, мобильности. Мусор во всем этом может заменить невозобновляемые источники энергии. Один из примеров — уже упомянутый выше биогаз. Другой пример: для теплоснабжения домашних хозяйств используется энергия, вырабатываемая при переработке мусора. Эту технологию успешно освоили в Копенгагене.

Многократное использование пластика

95 процентов упаковки из пластика предназначены для одноразового применения. Треть ее оказывается в море и на суше, загрязняя окружающую среду. Эксперты фонда Эллен МакАртур подсчитали, что к 2050 году, если ситуация не изменится, в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы.

Пластик — самый опасный вид мусора. В почве он разлагается лишь спустя столетия, а для его утилизации требуются серьезные затраты. Лишь 14 процентов пластикового мусора используется как вторсырье. На первом месте — термическая обработка пластика, то есть его сожжение, в ходе которого образуется энергия, используемая для различных целей.

Производить меньше трудноутилизируемого мусора

К мусору, который трудно и затратно утилизировать, относят особые виды пластика. Такой пластик применяют, например, в одноразовых упаковках, из него делают пластиковые стаканы, пакеты в супермаркетах или трубочки для коктейля. Из него состоит примерно 95 процентов упаковочного материала одноразового применения. В Европе от всего этого планируют полностью отказаться. Вместо пластиковых пакетов в супермаркетах предлагают бумажные. Одноразовая посуда исчезает из продажи. Ее заменяют посудой из других материалов.

Строительные отходы вместо бетона

По данным программы ООН-Хабитат, 4 млрд человек на сегодняшний день живут в городах. К 2050 году это число может превысить 6 млрд. Вместе с городским населением растет и количество зданий из бетона: и жилья, и офисов. Одним из составляющих бетона является цемент, а при его производстве в атмосферу выделяется больше углекислого газа, чем при авиаперевозках. Если сравнить объем выбросов этого парникового газа, которые выделяются в процессе производства цемента, то эта цифра будет выше, чем общие показатели США и Китая.

Новые технологии, способные заменить бетон и особенно цемент, который необходим для его производства, уже есть. Профессор Гнанли Ландроу из Цюриха изобрел строительный материал на базе глины, который не содержит цемент. Есть и другие разработки, в которых вместо цемента используется строительный мусор и отходы сельского хозяйства.

Выбрасывать меньше продуктов

Треть всех производимых продуктов питания, согласно данным ООН, не используется. Большая часть их портится при транспортировке и хранении. Тонны продовольствия ежедневно оказываются в мусорных баках: это не только те продукты, которые не купили в магазине, но и те, которых оказалось слишком много и в тарелке, и в холодильнике. В данном случае, говорят эксперты, нужно руководствоваться известным принципом: лучше меньше, да лучше.