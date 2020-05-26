Как производители клубники справляются без украинцев? Работников для посадки нашли, но судьба урожая под вопросом

На производстве клубники Helme Maasikakasvatus посадочные работы полным ходом начинаются только сегодня, но ко вчерашнему дню первые работы были сделаны. "Как минимум 30 человек могло бы быть в поле", — говорит хозяин Андрус Хорн и добавляет, что эти люди у него есть.

Если в прошлом году половина рабочих на клубнике Хельме были местные и половина — иностранные рабочие, то в этом году сажальщики собрались преимущественно из местных. Некоторых украинцев, у которых кончилась работа в Таллинне, тоже взяли в компанию. Хорн поясняет, что, к счастью, город Тырва сразу под боком у хуторского хозяйства и в паре десятков километров город Валга. "Стратегически очень хорошо — автобусная остановка тоже у дверей", — говорит Хорн, что из Валга каждое утро в 7:10 ходит бесплатный автобус прямо к полю и в 17:20 обратно в город.

Посадка не такая большая проблема, как предстоящая неизвестность. "Сейчас супер, — говорит Хорн о погоде. — Но если в Яанов день быстро станет жарко, вся клубника разом поспеет и тогда катастрофа".

Как собрать с поля резко поспевшую клубнику? "Не предвидишь, что сделает местный — сможет ли приехать на такое поспешное извещение", — говорит Хорн. Если поспевшую клубнику не собрать в течение пяти-шести дней, то ягоды начнут плесневеть и с ними больше нечего будет делать. Тогда, по словам Хорна, придется бросить некоторые поля.

"Не могу сказать, получится ли. Безусловно, очень много проблем", — говорит Хорн и добавляет, что предстоит лотерея с погодой. "Уверенности нет".

Больше брака



Производитель клубники из Тартумаа Хелен Каскема вчера к полудню сделала все посадочные работы. "Прохладная весна была прямо в десятку", — говорит она. Так можно было растянуть посадку на более долгое время.

Работа была сделана, но Каскема знает, что качество в этом году не то, что в прошлом. "Посадка была нечеловечески трудной — ни одного опытного человека не было", — говорит она. Людей было меньше и работы больше. Каскема днем была в поле и ночью делала бумажную работу. Она не спала, смертельно устала и только что поставила точку в продолжавшейся месяц работе — отвезла рабочих на поезд.