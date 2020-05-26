Как производители клубники справляются без украинцев? Работников для посадки нашли, но судьба урожая под вопросом(34)
Производителям клубники без иностранных рабочих намного труднее, но все-таки справляются, пишет Eesti Päevaleht.
Производителям клубники без иностранных рабочих намного труднее, но все-таки справляются, пишет Eesti Päevaleht.
На производстве клубники Helme Maasikakasvatus посадочные работы полным ходом начинаются только сегодня, но ко вчерашнему дню первые работы были сделаны. "Как минимум 30 человек могло бы быть в поле", — говорит хозяин Андрус Хорн и добавляет, что эти люди у него есть.
Если в прошлом году половина рабочих на клубнике Хельме были местные и половина — иностранные рабочие, то в этом году сажальщики собрались преимущественно из местных. Некоторых украинцев, у которых кончилась работа в Таллинне, тоже взяли в компанию. Хорн поясняет, что, к счастью, город Тырва сразу под боком у хуторского хозяйства и в паре десятков километров город Валга. "Стратегически очень хорошо — автобусная остановка тоже у дверей", — говорит Хорн, что из Валга каждое утро в 7:10 ходит бесплатный автобус прямо к полю и в 17:20 обратно в город.
Посадка не такая большая проблема, как предстоящая неизвестность. "Сейчас супер, — говорит Хорн о погоде. — Но если в Яанов день быстро станет жарко, вся клубника разом поспеет и тогда катастрофа".
Как собрать с поля резко поспевшую клубнику? "Не предвидишь, что сделает местный — сможет ли приехать на такое поспешное извещение", — говорит Хорн. Если поспевшую клубнику не собрать в течение пяти-шести дней, то ягоды начнут плесневеть и с ними больше нечего будет делать. Тогда, по словам Хорна, придется бросить некоторые поля.
"Не могу сказать, получится ли. Безусловно, очень много проблем", — говорит Хорн и добавляет, что предстоит лотерея с погодой. "Уверенности нет".
Производитель клубники из Тартумаа Хелен Каскема вчера к полудню сделала все посадочные работы. "Прохладная весна была прямо в десятку", — говорит она. Так можно было растянуть посадку на более долгое время.
Работа была сделана, но Каскема знает, что качество в этом году не то, что в прошлом. "Посадка была нечеловечески трудной — ни одного опытного человека не было", — говорит она. Людей было меньше и работы больше. Каскема днем была в поле и ночью делала бумажную работу. Она не спала, смертельно устала и только что поставила точку в продолжавшейся месяц работе — отвезла рабочих на поезд.
Хозяин хутора Хельме Хорн предполагает, что, видимо, брака будет больше прежнего. Вчера к нему приходила одна девушка сажать клубнику. "Корни к небу", — жалуется Хорн. "И 25 метров так посадила", — добавляет он. Тем не менее он показывал и долго объяснял, как нужно сажать.
Может быть, не настолько неправильно, но случается и у других — кто сажает слишком глубоко, кто опять же слишком близко к поверхности земли.
"Речь ведь не о том, что эстонец или украинец. Украинец тоже иной раз не умеет сажать", — констатирует Хорн. Но разница в том, что украинец работает у него весь сезон и со временем учится.
Хотя качество не такое, как в прошлом году, и из сделанной работы приходится довольно много переделывать, по словам Каскема, с посадкой самое страшное позади. "Сборщиков уже легче найти", — говорит она, мыслями уже в будущем, примерно 10 июля, когда на поле придется найти около 65 человек собирать клубнику.
"Очень многие помогают, и я нашла очень много местных людей, — комментирует Каскема. — Такой страшной паники нет, чтобы что-то не было сделано или нужно было делать толоку". Со своей стороны Каскема сделала все, и будет то, что должно быть.
Расходы на рабочую силу на хуторе Каскема в этом году были меньше, чем в прошлом, хотя зарплаты повысились. "Украинец дороже", — говорит Каскема. В прошлом году также людей взяли на работу с запасом, но сейчас она старалась набрать хотя бы минимум. В то же время — на помощь пришли, вблизи и издалека. "Родственники, украинцы из Эстонии, местные и темнокожие", — перечисляет она работавшую в поле по несколько десятков человек и на трех языках пеструю компанию.
Хорн тоже констатирует, что интерес по сравнению с прошлым годом больше. "Звонков больше", — говорит он. В то же время есть тревога, все ли интересующиеся в действительности приедут на поле. И раньше случалось, что какой-нибудь незнакомец звонит Хорну, обещает приехать на работу и потом не появляется утром и не отвечает на звонки. "Для меня они ведь совершенно чужие люди", — говорит Хорн о своих работниках и добавляет, что с украинцами лучше, потому что если они приезжают, то они остаются и каждое утро находятся на поле.
"Зарплата нормальная", — говорит Хорн, но резко добавляет, что поскольку "товарищи" из госучреждений тоже не хотят говорить свои доходы, он тоже не будет обнародовать размер зарплаты своих работников.
"Какая эта зарплата тогда должна быть? Сколько сельскохозяйственный рабочий должен получать? — спрашивает Хорн. — Если государство установило минимальную зарплату 500 евро, то они сами ведь говорят, что это прожиточная зарплата. Это их решение, что это хорошо. Можно было бы ведь сказать, что это государство установило нищенскую зарплату людям".
Каскема платила сажальщикам за самую обычную простую работу — тем, кто не управляет трактором — 4 евро нетто в час.
Обоим производителям клубники кажется, что справляются, что с того, что за счет чего-то. Они нашли своих работников, и так же и другие. По словам Хорна, его соседи-производители клубники тоже нашли своих работников.
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