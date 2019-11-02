Как при расставании делить имущество, если вы не в браке? Объясняет специалист

Согласно обстоятельствам дела, одному из сожителей принадлежала недвижимая вещь, на которой совместными усилиями был построен дом. В этом доме пара в течение 10 лет проживала вместе с общими детьми. В строительство дома внесли свой вклад обе стороны, в том числе родители обеих сторон.

На нужды строительства был взят и кредит. Кроме того, были использованы личные накопления каждого и кредит, предоставленный родителями.

Государственный суд в данном деле подтвердил свою позицию, уже высказанному ранее: если стороны не находятся в браке, но ведут совместное хозяйство, при разделе приобретенных во время совместной жизни вещей, имеющих конкретную существенную ценность (например, недвижимая вещь), следует применять в их отношении положения, применяемые при ликвидации простого товарищества, при условии, что обе стороны внесли при приобретении или улучшении вещи существенный и сопоставимый экономический (оцениваемый в денежном эквиваленте) вклад и при приобретении и улучшении вещи стороны руководствуются общим желанием создать долгосрочную как минимум с экономической точки зрения общую имущественную ценность (совместное имущество).

Как отмечает суд, при разделе имущества стороны должны доказать величину своего вклада. К примеру, в данном случае нужно было доказать, что в качестве вклада и именно для строительства жилья использовались средства с продажи квартиры и полученный от родителей кредит.