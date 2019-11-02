02.11.2019, 19:22

Как при расставании делить имущество, если вы не в браке? Объясняет специалист

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Joonistused tahvlil
Foto: Sven Arbet

Вопрос раздела имущества при прекращении отношений не состоящих в законном браке лиц оказывается на повестке дня довольно часто. Присяжный адвокат бюро Glikman Alvin LEVIN Пилле Петтай на примере вынесенного недавно решения суда поясняет, что может быть принято во внимание.

Согласно обстоятельствам дела, одному из сожителей принадлежала недвижимая вещь, на которой совместными усилиями был построен дом. В этом доме пара в течение 10 лет проживала вместе с общими детьми. В строительство дома внесли свой вклад обе стороны, в том числе родители обеих сторон.

На нужды строительства был взят и кредит. Кроме того, были использованы личные накопления каждого и кредит, предоставленный родителями.

Государственный суд в данном деле подтвердил свою позицию, уже высказанному ранее: если стороны не находятся в браке, но ведут совместное хозяйство, при разделе приобретенных во время совместной жизни вещей, имеющих конкретную существенную ценность (например, недвижимая вещь), следует применять в их отношении положения, применяемые при ликвидации простого товарищества, при условии, что обе стороны внесли при приобретении или улучшении вещи существенный и сопоставимый экономический (оцениваемый в денежном эквиваленте) вклад и при приобретении и улучшении вещи стороны руководствуются общим желанием создать долгосрочную как минимум с экономической точки зрения общую имущественную ценность (совместное имущество).

Как отмечает суд, при разделе имущества стороны должны доказать величину своего вклада. К примеру, в данном случае нужно было доказать, что в качестве вклада и именно для строительства жилья использовались средства с продажи квартиры и полученный от родителей кредит.

Кроме прочего, в расчет был взят и вклад в виде часовой оплаты труда в соответствующих областях и в соответствующий промежуток времени. Суд отметил, что если одна из сторон участвовала в строительстве дома, но не может доказать количество потраченных на это рабочих часов, то ее трудовой вклад определяется согласно внутреннему убеждению суда с учетом всех обстоятельств.

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