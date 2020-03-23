"Как получить помощь? Можно изменить график платежей?" Налоговый отвечает на все возникшие в кризис вопросы

Кроме того, в ближайшее время будут выяснены дополнительные меры. Например, для предпринимателей-физических лиц готовится смягчение по оплате социального налога на один квартал. Также правительство приняло решение об изменении законодательства, которое позволит НТД в дальнейшем в случае рассрочки налоговой задолженности снижать интресс более чем на 50 процентов в течение до 18 месяцев. Более подробная информация об этих мерах вскоре появится.

Мы проявляем возможную гибкость при долговых процедурах и рекомендуем предприятиям в случае проблем начать через е-среду рассрочку налоговой задолженности или другим образом дать своему налоговому управляющему знать о своих затруднениях.

Что делать, если у меня в связи с чрезвычайным положением/кризисом возникли сложности с оплатой налогов?

Во-первых, следует знать, что во время чрезвычайного положения (с 1 марта по 1 мая 2020 г.) НТД не начисляет интрессов с налоговой задолженности.

Если налоговую задолженность можно оплатить в течение месяца, то не требуется обращаться к нам, чтобы рассрочить задолженность. Мы не будем требовать возврата долга, возникшего во время чрезвычайного положения, в обычном быстром темпе (напр.не будем немедленно накладывать арест на банковские счета). Если Вы желаете участвовать в государственных поставках, ходатайствовать перед государством или местным самоуправлением о получении пособия или разрешения, то наверняка важно рассрочить оплату задолженности. Также следует поступить тогда, когда вы видите, что сложности являются долговременными.

Все декларации следует все же корректно и своевременно представлять, чтобы государство имело возможность оценить действительное положение предприятий и вынести правильные решения для помощи предприятиям.

Должен ли я рассрочить свою налоговую задолженность, чтобы с 1 марта до 1 мая мне не начислялись интрессы?

Не должен.

Могу ли я изменить согласованный ранее график платежей?

В этом случае следует обратиться к налоговому управляющему и вместе рассмотреть возможности предприятия.

Если налоговые обязанности возникли у меня уже до чрезвычайного положения, можно ли не выполнять их в теперешнем положении?

Для лиц, у которых уже ранее были налоговые затруднения и происходило взыскание задолженности, принудительные исполнения остаются в силе (напр. арест банковских счетов, исполнительное производство)

Должен ли я продолжать представлять декларации?

Да. Все декларации следует представлять корректно и своевременно. Это необходимо для того, чтобы государство могло оценить действительное положение предприятий и вынести правильные решения для помощи предприятиям.

Действуют ли при рассрочке задолженности условия/требования, приведенные на домашней странице НТД?