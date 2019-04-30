Как получить доступ к заблокированным сайтам

В число стран с несвободным интернетом вошла и Россия. В докладе Freedom House за 2018 год приводятся случаи блокировки социальных сетей с высоким уровнем шифрования, в том числе популярного мессенджера Telegram. В докладе отмечается, что принятые российскими властями меры привели к блокировке более 18 миллионов IP-адресов, в том числе международных компаний, систем образования и онлайн-бронирования и даже к сбоям в проведении банковских операций.

В свою очередь, Украина вошла в пятерку стран, где свобода в интернет-пространстве за последние пять лет сократилась больше всего. В числе главных причин создавшейся ситуации американские исследователи называют продолжающийся конфликт на востоке стране и информационную войну Киева с Кремлем: это стало причиной блокировки в 2017 году нескольких популярных российских платформ, в том числе "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Яндекс". Freedom House, однако, отмечает, что Украина, даже после падения индекса свободы на 12 пунктов, остается в категории стран с "частично свободным" интернет-пространством. В пятерку стран, где свобода в интернете за последние пять лет ухудшилась больше всего, также вошли Камбоджа, Венесуэла, Египет и Турция.

Интернет-цензура на экспорт: как немецкий закон стал примером для подражания в России

Чтобы бороться с цензурой в интернете, ведущие международные медиакомпании — в том числе DW и BBC — совместными усилиями запустили ресурс Bypasscensorship.org, призванный помочь пользователям получить доступ к запрещенному контенту. На сайте можно бесплатно скачать программы, которые помогают обойти цензуру.

В первую очередь, к ним относятся браузер Tor и мобильное приложение Orbot: эти инструменты дают пользователю возможность получить доступ к заблокированным ресурсам, одновременно сохранив анонимность в Сети.

Tor пропускает сигнал через распределенную систему прокси-серверов, управляемую добровольцами по всему миру и позволяющую устанавливать анонимное сетевое соединение. В свою очередь, Orbot использует Tor для шифровки вашего интернет-трафика и затем скрывает его, пропуская через серию компьютеров по всему миру. Эти инструменты не позволяют следить за тем, какие сайты вы посещаете и где физически находитесь.

На ресурсе представлены и другие программы по обходу цензуры, к примеру, приложение Lantern. Этот инструмент автоматически фиксирует, заблокирован ли сайт, после чего выходит на него через свои серверы или других пользователей программы, используя их компьютеры для входа. Доступ к любому сайту через прокси-сеть может обеспечить и приложение Psiphon. Впрочем, в отличие от Tor и Orbot, эти программы не гарантируют пользователю защиту от слежки и не обеспечивают его безопасность в сети.