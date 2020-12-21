Как полноценно использовать новый телефон Huawei, найденный под рождественской елкой?

Процесс изучения нового устройства нередко занимает определенное время, потому что нам хочется узнать и исследовать все его функции и возможности. Современные смартфоны способны заменить фотокамеру, телевизор и даже компьютер, потому освоение всех этих возможностей может занять больше одного вечера. Итак, если под елкой вы нашли смартфон Huawei, полезно узнать о том, с чего начать и чего ожидать от нового смарт-устройства.

Прежде всего нужно выяснить, какая именно модель телефона Huawei попала в ваши руки. Если вы обнаружили под елкой одну из моделей до серии P40, то ее использование не будет отличаться от использования предыдущих моделей или телефонов на Android. Если же в подарок вам достался телефон серии P40 или более новая модель, в ней вы найдете не только официальный магазин приложений Huawei AppGallery, но и новые функции и преимущества.

Стремительно растущие цифры

Вначале познакомьтесь с Huawei AppGallery. По сравнению с другими официальными магазинами приложений AppGallery является самым молодым на рынке, но уже популярным – в этом году им воспользовались 600 миллионов устройств в 170 разных странах мира. В марте нынешнего года зафиксировано приблизительно 470 миллионов активных пользователей мобильных услуг Huawei, а в течение прошлого года из официального магазина Huawei было загружено целых 204 миллиарда приложений. Эта статистика и популярность магазина приложений достигнута за очень короткий срок с момента начала работы AppGallery и продолжает расти.

Как переслать данные со старого телефона на новый?

Несмотря на желание как можно скорее начать пользоваться новым смарт-устройством и опробовать его различные функции, этому может помешать старый телефон. Как максимально быстро и удобно перенести всю информацию, приложения и контакты со старого телефона на новый? Имея любой телефон Huawei, сделать это очень легко и просто, даже если предыдущий – от другого производителя. Все, что для этого требуется, – приложение Phone clone. Благодаря ему все важнейшие данные, контакты, приложения и другая информация из телефона будут перенесены в новое устройство Huawei всего за несколько минут. Помимо этого, при пересылке данных в один из новейших телефонов Huawei большинство ранее использованных приложений будут клонированы, чтобы вы могли пользоваться ими в своем новом устройстве.

Каждый месяц новые приложения и инструменты

Возможно, именно официальный магазин приложений Huawei AppGallery станет платформой, где вы будете проводить больше всего времени. На ней представлены 18 различных категорий приложений и инструментов, охватывающих все – от развлечений до управления финансами. Уже с момента активации телефона стоит регулярно проверять новинки, поскольку Huawei AppGallery ежемесячно пополняет свой ассортимент новыми популярными приложениями. Официальная платформа Huawei AppGallery периодически предлагает различные акции, поэтому всегда рекомендуется просматривать ежемесячные или еженедельные предложения.

Удобный инструмент поиска

Если вы не сможете найти необходимые приложения на официальной платформе Huawei AppGallery, то Huawei предлагает опробовать инструмент Huawei Petal Search. Он позволяет найти и загрузить приложения из других источников помимо тех, что уже находятся в AppGallery. Инструмент удобен в использовании, поскольку нет необходимости открывать интернет, чтобы найти дополнительные инструменты, к тому же Petal Search автоматически сканирует найденные инструменты и приложения, указывает их источник и идентифицирует приложения, скачивание которых безопасно. Используя Petal Search, вы сможете найти множество популярных приложений, а также обнаружить менее известные инструменты.

Huawei Petal Search доступен уже на более чем 40 языках в 45 странах и регионах. Новый инструмент поиска предустановлен в новейших телефонах серии P40, включая P40 Pro, P40 и P40 lite, а пользователи других смарт-устройств Huawei могут скачать его из AppGallery, введя название в окно поиска.