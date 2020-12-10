Как обеспечить беззаботную пенсию?

Информации о накоплении пенсии можно найти очень много, и сделать выбор может быть непросто. Уже сегодня важно действовать осознанно, чтобы обеспечить более спокойную жизнь после выхода на пенсию. Мы поможем вам найти лучшее решение!

Многим кажется, что до пенсии еще далеко, но от решений, принятых вами сегодня, зависит ваше будущее. Шаги, предпринятые сегодня, дадут чувство уверенности в том, что в старости вам будет легче жить самостоятельно. Уверенность в будущем гарантирует душевное спокойствие.

В дополнение к государственной пенсии, то есть первой пенсионной ступени, до конца этого года обязательной является также накопительная пенсия, то есть вторая пенсионная ступень. С 2021 года вторая ступень станет добровольной, но прежде, чем вы решите продолжать ли накопление или забрать деньги, стоит проконсультироваться и принять взвешенное решение, исходя из того, что для вас выгоднее.

Различные анализы показывают, что в будущем государственная пенсия будет обеспечивать лишь 25-30 % от последней заработной платы. Пенсия людей, присоединившихся ко второй ступени, составит около 40 % от их предпенсионного ежемесячного дохода. Стоит задуматься — достаточно ли этого, чтобы покрыть ваши расходы на проживание, лечение и более спокойную жизнь.

Если эта сумма кажется слишком маленькой, можно также присоединиться к третьей ступени пенсионного страхования, то есть к пенсионному страхованию с инвестиционным риском. Это очень гибкое решение, которое позволит вам самостоятельно устанавливать и изменять размер и регулярность взносов. При желании можно забрать деньги еще до выхода на пенсию. То есть у вас появится финансовый буфер, который поможет справиться с неожиданными ситуациями. Помимо более спокойного будущего, третья ступень пенсионного страхования даст также возможность накопить деньги, например, для ребенка или на осуществление собственной мечты. Это хорошая инвестиционная возможность, поскольку государство ежегодно возвращает с внесенных взносов подоходный налог.

Пенсионная реформа, вступающая в силу в новом году, внесет изменения и в условия третьей ступени пенсионного страхования. С 1 января 2021 года только за 5 лет до наступления пенсионного возраста можно забрать деньги, заплатив с суммы более выгодную, 10-процентную ставку подоходного налога. Если вы присоединитесь к третьей ступени еще в этом году, для вас останутся в силе действующие условия, и вы получите возможность забрать накопленные деньги по более выгодной ставке подоходного налога, начиная с 55 лет. Если вы решите использовать деньги, накопленные в третьей ступени, в качестве пожизненной пенсии, то вам не нужно будет платить подоходный налог. Также не будут облагаться подоходным налогом пенсионные выплаты из третьей ступени для людей с частичной трудоспособностью.

Накопительное страхование дает чувство надежности и, кроме того, обеспечивает более спокойную и счастливую жизнь. Поскольку возможности и потребности людей разные, то для подбора подходящего варианта позвоните по телефону 610 3000 или запишитесь на консультацию в www.compensalife.ee. Офисы Compensa Elukindlustus можно найти в Таллинне, Тарту, Пярну и Вильянди. Консультации бесплатны для всех и не обязывают заключать договор.

Сейчас хорошее время для решительных действий, потому что помимо более выгодных налоговых условий, действующих последний год, до конца этого года компания Compensa Elukindlustus проводит кампанию, в которой участвуют все новые договоры страхования детей, пенсионного (3-й ступени) и накопительного страхования с инвестиционным риском. Лица, заключившие договор не позднее 31.12.2020, получат подарочную карту Partner (Kaubamaja), которую можно использовать в качестве платежного средства в розничных магазинах Kaubamaja, Selver, ABC King, SHU и ILU по всей Эстонии. Смотрите также compensalife.ee/kampaaniad.

NB! Compensa Elukindlustus предлагает страховые услуги. Ознакомьтесь с условиями на сайте www.compensalife.ee или проконсультируйтесь со специалистом по телефону 610 3000.