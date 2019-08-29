29.08.2019, 18:35

Как не попасть в сети мошенников: основные преступные схемы на рынке недвижимости


rus.delfi.ee
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Allan Roosilehega seotud kinnisvara
Allan Roosilehega seotud kinnisvaraFoto: Ilmar Saabas

Латвийская ассоциация недвижимости провела семинар о том, как бороться с мошенничествами на рынке недвижимости, пишет rus.delfi.lv. Информация о том, как избежать столкновения с мошенниками, какие приемы они используют, чтобы завладеть чужой недвижимостью, и на что нужно обращать внимание при заключении сделки актуальна и для Эстонии.

Рассказывая о последних случаях в области мошенничества с недвижимостью, эксперты пояснили, что обзор составлен по реальным делам и случаям, которые имели место.

1. Мошенники используют поддельные документы присяжного нотариуса о приобретении недвижимости задним числом (договор купли или дарения, частное завещание без нотариального заверения).

Выявлено, что таким способом происходит мошенническое приобретение в основном подведомственной государству недвижимости, которая после смерти владельца, не имевшего родственников, которые могли бы наследовать имущество, становится бесхозной. Вдруг объявляются "родственники", и задним числом составляются поддельные документы о получении недвижимости, которая таким образом попадает в руки мошенников.

2. Введение в заблуждение получателей кредитов. Получателям кредитов в момент заключения договора устно говорится, что кредитный платеж можно задерживать на срок до 60 дней, тогда как в договоре письменно предусмотрены только 30 дней. После того, как получатель задерживает срок выплаты кредитного платежа более чем на 30 дней, кредитодатель начинает процесс бесспорного принудительного исполнения обязательства, реализуя отданную в залог недвижимость. Эта схема реализуется в основном при условии, что кредитополучатель уже выплатил значительную часть кредита или стоимость залога значительно превышает сумму выданного кредита.

3. Отчуждение недвижимости на основании доверенности. Доверенное лицо злонамеренно использует полномочия, предоставленные доверителем, или же получает доверенность в обмен на "бонусы". Выдавая себя за благотворительную организацию, мошенники предлагают доверчивым людям материальную поддержку и улучшение условий жизни и хитростью получают полномочия распоряжаться их собственностью, в результате собственность отчуждается.

4. Подмена договора: малообразованных людей с материальными трудностями при заключении договора вводят в заблуждение о содержании договора (человек считает, что заключает договор займа, а на самом деле речь идет о купле-продаже недвижимости). В обоих последних случаях используются частные документы, а не форма нотариального акта.

Выявленные случаи показывают, что мошенники не работают в одиночку. Это целая цепь: от первого лица до добросовестного покупателя имущества, и у каждого в этой цепочке есть свое место: один находит недвижимость, второй подделывает документы, третий подписывает, четвертый получает деньги, пятый ищет новых владельцев и др. Бывали случаи, когда уже находящуюся в судопроизводстве, арестованную квартиру через какое-то время пытаются снова продать при помощи уже других схем.

Информация об интересных для преступников объектах недвижимости поступает к ним от домоуправлений, от участковых полицейских инспекторов, социальных работников, нотариусов, были подозрения также в отношении семейных врачей и работников социального ухода.

Как не попасться в лапы мошенников?

Что делать, чтобы не оказаться замешанным в мошенническую сделку? Как удостовериться, что недвижимость принадлежит человеку на законных основаниях? Обязательно нужно проверять документы, которые предъявляет человек. Часто генерируются искусственные документы, недвижимость пускается по цепочке и продается первому покупателю.
Одним из признаков потенциального мошенничества с недвижимостью может быть ее цена. Такие сделки протекают молниеносно, цепочка должна быть быстрой и короткой, недвижимость реализуется за неделю-две. Нередко мошенники стремятся заключить нечестную сделку как можно скорее — ее ускоряют искусственно, устанавливая подозрительно выгодную продажную цену.

Еще одним признаком мошеннической сделки являются желание заключить ее без участия нотариуса и предъявление нотариально не заверенных документов. Поэтому никогда не следует спешить со сделкой, а лучше лишний раз убедиться в ее законности. Также, чтобы избежать мошенничества, лучше заранее позаботиться о наследовании недвижимости и привести в порядок документы.

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Существуют и другие, в настоящее время весьма актуальные виды мошенничества. Так, например, в последнее время мошенники меняют реквизиты легальных фирм, банковские счета, выманивая деньги. В интернете меняются реквизиты реально работающей фирмы, и деньги уходят не ей, а мошеннической фирме со счетами за границей. Если предприниматели реагируют в течение нескольких дней, платеж можно заморозить и перехватить деньги. Если предприниматель как следует не знает своих партнеров, он может попасться на такую удочку.

На что в первую очередь следует обращать внимание:

- очень выгодная цена и продавец хочет сразу получит большой задаток;
- малейшее подозрение на поддельные нотариальные документы;
- нереально короткий срок заключения сделки;
- ностранцу предоставляется договор на латышском языке и не обеспечивается перевод.

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