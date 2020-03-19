Kак минимизировать распространение коронавируса через отходы? Советы Министерства окружающей среды

”Много жителей Эстонии находятся дома либо на домашнем режиме на данный момент уже несколько дней и наверняка многие заметили скачкообразный рост бытовых отходов” — отметил вице-канцлер министерства окружающей среды Каупо Хейнма. ”Крайне важно понять, что в случае диагностированного заражения коронным вирусом либо подозрения на это необходимо собирать отходы заболевшего человека отдельно от остальных отходов.”

Поэтому министерство сочло важным собрать в одной рубрике ответы на вопросы, связанные с обращением сжигаемых отходов, которые могут образовываться во время эпидемии коронавируса.

Хейнма подчеркнул, что в случае заболевания очень важно здоровье как заболевшего, так и других людей. Поэтому в отличие от обычных правил по сортировке бытового мусора необходимо собирать все отходы, побывавшие в непосредственном контакте с заболевшим, в отдельный мешок, надежно его завязать и поместить в контейнер с другими бытовыми отходами.

”Назовем эти отходы корона-отходами, которые необходимо считать инфекционными, то есть опасными отходами. Это означает, что нельзя допускать их смешивания с обычным бытовым мусором. Если заболевание не было диагностировано и отсутствует подозрение на наличие его, то обращение с отходами в быту осуществляется в соответствии с обычными правилами. В обязательном порядке необходимо отдельно собирать биоразлагающиеся отходы".

Наиболее часто задаваемые вопросы по теме ”обращение с отходами в период эпидемии коронавирус” вместе с ответами на них опубликованы на домашней странице министерства окружающей среды.