Kак минимизировать распространение коронавируса через отходы? Советы Министерства окружающей среды

Жителям частных домов, находящимся на карантине, несложно выполнить требования по сортировке отходов во время чрезвычайного положения, да и мусорные контейнеры находятся на территории частных владений, то есть достаточно обособленно. В многоквартирных домах все сложнее, и, конечно, было бы лучше во время карантина по возможности не выходить лишний раз на улицу. Однако, если мусор, его количество, образующееся дома, вызывает ощутимую проблему, то надо пригласить кого-нибудь на помощь, кто мог бы вместо вас отнести отходы в мусорные контейнеры. Это означает, что необходимо предварительно собрать все инфекционные отходы в пластиковый мешок, надежно его завязать и выставить его за дверь квартиры, используя при этом одноразовые перчатки. Выносить этот мешок в контейнер следует так же в одноразовых перчатках (то есть с использованием средств индивидуальной защиты).
Следует ли собирать отходы раздельно в случае, если я здоров, нет риска заражения нет, и я сижу, как все, в изоляции?
В этом случае все идет как обычно, и вы можете продолжать собирать отходы раздельно, по видам. Напоминаем, что использованные бумажные салфетки и полотенца не относятся к контейнеру для макулатуры. В обычных условиях салфетки, включая одноразовые носовые платки и бумагу, используемую в быту (например, для выпечки) рекомендуется утилизировать как биологические отходы, то есть помещать в контейнер для биоразлагающихся отходов.
- Пустые флаконы из-под дезинфицирующих средств являются упаковками и должны быть выброшены в контейнеры для упаковки.
- Одноразовые резиновые перчатки, например, используемые при покупках в магазинах и т.п., следует выкидывать в контейнеры для смешанных бытовых отходов, предпочтительно в завязанном пластиковом мешке для мусора.
- Во время эпидемии коронавируса чрезвычайно важно часто мыть руки теплой водой с мылом или дезинфицировать подходящим средством. Кроме того, мы подчеркиваем, что это должно быть сделано и после того, как вы вынесли мусор.
Как следует собирать отходы в больницах, в медицинских учреждениях?
Перчатки, маски и другие средства индивидуальной защиты должны рассматриваться как инфекционные (опасные) отходы и должны быть утилизированы в соответствии с правилами медицинского учреждения.
В 2019 году Эстонская ассоциация предприятий по управлению отходами / Центр компетенций EJKL опубликовал руководство по обращению с отходами, образующимися в системе здравоохранения, включая обращение с инфекционными отходами.
Можно ли передавать отходы специализированному предприятию во время чрезвычайного положения и как это делать?
Во-первых, пожалуйста, убедитесь, что места сбора отходов, в том числе и специализированных отходов, например, станции сбора отходов, вообще открыты. На сегодняшний день большинство из них временно закрыли свои двери, и прием отходов не осуществляется. Кроме того, в настоящее время рекомендуется оставаться дома и избегать контакты с другими людьми.
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