Как копить деньги? 5 советов от банка
Для создания денежного резерва важно составить бюджет, и ежемесячно откладывать часть доходов. К такому выводу пришли участники вебинара Luminor по финансовой грамотности.
Для создания денежного резерва важно составить бюджет, и ежемесячно откладывать часть доходов. К такому выводу пришли участники вебинара Luminor по финансовой грамотности.
Пять советов по сбережению:
Старший клиент-менеджер Luminor Кайре Мягер сказала на вебинаре, что у каждого человека на трудные времена должен быть денежный резерв в размере от трёх до шести сумм месячного дохода. ”Тот человек, у которого в нынешней ситуации имеются накопления, наверняка чувствует себя увереннее и спокойнее, чем человек, у которого резерва нет. Именно такие сложные времена, как сейчас напоминают нам о важности накоплений”, — сказала Мягер.
Экономить нужно начинать как можно скорее. По словам старшего клиент-менеджера, чтобы начать экономить, каждый должен критически пересмотреть свои повседневные привычки. Вы можете использовать различные приложения, электронную таблицу Excel или просто бумагу и карандаш для учёта доходов и расходов. Важно иметь представление о том, откуда поступают деньги и на что они тратятся. ”Если у Вас есть такой бюджет, Вы обычно можете видеть места, где можно сэкономить. Например, одним из распространённых ненужных расходов является эмоциональный шопинг, которого можно избежать, если ходить в магазин со списком покупок”, — пояснила Мягер.
Ещё один хороший совет — делать фиксированный платёж прямо в день зарплаты. На вклад, на инвестиционный счёт или куда-либо ещё. Дело в том, чтобы вывести часть денег из поля зрения. ”Если деньги находятся на обычном легкодоступном счёте, эмоциональные покупки не заставят себя долго ждать”, — сказала Кайре Мягер, добавив, что второй вариант — перевести остаток текущего месяца за день до зарплаты на другой счёт.
При сбережении и инвестировании важно учитывать диверсификацию инвестиций и поддержание буфера ликвидности, который можно быстро использовать в случае внезапной необходимости. Например, если все деньги инвестируются в недвижимость, то в случае внезапно возникших проблем, получить их быстро и легко невозможно. Таким образом, сбережения могут быть разделены между различными группами, такими как ликвидный резерв, акции, фонды и недвижимость.
По словам Мягер, не стоит даже в трудные времена отказываться от полезных долгосрочных методов накопления, таких как третья пенсионная ступень. ”Хотя это легко сделать, такое решение потребует очень тщательного рассмотрения. Во-первых, это накопление с льготами по подоходному налогу, во-вторых, в ситуации, когда цены на рынках ценных бумаг падают, портфель может пополняться гораздо быстрее”, — добавила она.
Можно также рекомендовать информативную веб-страницу, посвящённую мудрому обращению с деньгами.
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