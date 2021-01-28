28.01.2021, 16:14

Как изменились права эстонских потребителей после Brexit? Где найти защиту? Ответы на ключевые вопросы


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Как изменились права эстонских потребителей после Brexit? Где найти защиту? Ответы на ключевые вопросы
pixabay.com

Переходный этап выхода Великобритании из Евросоюза завершился в начале года. Что изменилось в этом отношении для эстонских потребителей? Консультационный центр потребителя ЕС дает ответы на ключевые вопросы.

”Законы о защите прав потребителей в странах Европейского Союза в основном гармонизированы. Великобритания не изменила своих существующих законов о правах потребителей ни после выхода из ЕС, ни в переходный период. Самым большим изменением в этом году является то, что большинство правил ЕС, которые применяются напрямую, больше не будут действовать в Великобритании. Например, положение, регулирующее права авиапассажиров: это означает, что пассажиры не смогут воспользоваться мерами защиты потребителей, действующие на рейсах, вылетающих из Великобритании”, — пояснила Кристина Таммару, глава Консультационного центра потребителя ЕС.

Каковы основные права потребителей?

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Наиболее часто используемые права потребителей связаны с предъявлением претензии при покупке товаров и оформлении заказов в онлайн-магазинах. Выход из ЕС не изменит действующее законодательство Великобритании о защите прав потребителей, поэтому потребители по-прежнему могут рассчитывать на право подать иск о дефектных товарах и на 14-дневное право отказа при покупке в британских онлайн-магазинах.

Полезно знать, что действующий в Великобритании закон предоставляет потребителям более высокий уровень защиты, чем минимальный, требуемый в ЕС при покупке дефектных товаров. Таким образом, в случае дефектных продуктов, купленных в Соединенном Королевстве, потребитель имеет право подать претензию в течение шести лет, в Шотландии в течение пяти лет. ”Это право применяется вне зависимости от канала продаж, в том числе и для товаров, заказанных в онлайн-магазине”, — добавила Таммару.

14-дневное право отказа, действующее в Европейском Союзе для товаров, купленных в интернет-магазине, действует и в Великобритании. Тем не менее, потребители должны знать, что, если необходимо уплатить таможенные пошлины при получении посылки, то для возврата денег за товар необходимо обращаться в магазин, а для возврата таможенных пошлин нужно связаться с Налогово-таможенным департаментом.

На какие права потребители больше не смогут рассчитывать?

Хотя основные права потребителей остаются в Великобритании в силе, некоторые прямо применимые нормативные акты ЕС утратили силу. Это касается, например, прав авиапассажиров в отношении рейсов, вылетающих из Соединенного Королевства, включая задержки или отмены. Регламент продолжает действовать для рейсов в Эстонию из Великобритании или других стран Европы. ”В то же время известно, что британский закон не ограничивает существующие права пассажиров в соответствии с регламентом”, — прокомментировала Таммару. Запрет на геоблокировку, блокировку по местоположению, правила защиты данных и плату за роуминг также останутся в силе.

Кроме того, в конце переходной фазы Брекзита, истек срок действия ряда прямо применимых правил, регулирующих возможность предъявления требований к продавцу. В результате потребители больше не смогут использовать онлайн-платформу для разрешения споров, Европейскую процедуру рассмотрения мелких претензий или европейский порядок оплаты в случае подачи жалобы и иска против продавца, зарегистрированного в Соединенном Королевстве.

Можно ли будет получить помощь в разрешении споров при покупке в Великобритании и в будущем?

Центры защиты потребителей ЕС есть в каждой стране ЕС, помимо Норвегии и Исландии. Они созданы для рассмотрения международных жалоб потребителей, образуя сеть ECC. Консультационный центр потребителя ЕС в Эстонии является частью Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

С 2021 года соответствующий центр в Великобритании больше не будет частью сети ECC, но продолжит свою работу в текущем объеме, сотрудничая с центрами в других странах ЕС при рассмотрении жалоб потребителей.

Таким образом, в случае возникновения спора с британским продавцом эстонские потребители могут продолжать обращаться за консультациями и помощью на эстонском языке и подавать жалобы в консультационный центр потребителя ЕС, который передаст их британскому центру для принятия решения.

”Невозможно предсказать, как долго Великобритания будет предлагать такую ​​услугу внесудебного и бесплатного рассмотрения жалоб, но сегодня такая возможность все еще существует для эстонских потребителей”, — добавила Кристина Таммару.

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