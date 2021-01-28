Как изменились права эстонских потребителей после Brexit? Где найти защиту? Ответы на ключевые вопросы

”Законы о защите прав потребителей в странах Европейского Союза в основном гармонизированы. Великобритания не изменила своих существующих законов о правах потребителей ни после выхода из ЕС, ни в переходный период. Самым большим изменением в этом году является то, что большинство правил ЕС, которые применяются напрямую, больше не будут действовать в Великобритании. Например, положение, регулирующее права авиапассажиров: это означает, что пассажиры не смогут воспользоваться мерами защиты потребителей, действующие на рейсах, вылетающих из Великобритании”, — пояснила Кристина Таммару, глава Консультационного центра потребителя ЕС.

Каковы основные права потребителей?

Наиболее часто используемые права потребителей связаны с предъявлением претензии при покупке товаров и оформлении заказов в онлайн-магазинах. Выход из ЕС не изменит действующее законодательство Великобритании о защите прав потребителей, поэтому потребители по-прежнему могут рассчитывать на право подать иск о дефектных товарах и на 14-дневное право отказа при покупке в британских онлайн-магазинах.

Полезно знать, что действующий в Великобритании закон предоставляет потребителям более высокий уровень защиты, чем минимальный, требуемый в ЕС при покупке дефектных товаров. Таким образом, в случае дефектных продуктов, купленных в Соединенном Королевстве, потребитель имеет право подать претензию в течение шести лет, в Шотландии в течение пяти лет. ”Это право применяется вне зависимости от канала продаж, в том числе и для товаров, заказанных в онлайн-магазине”, — добавила Таммару.

14-дневное право отказа, действующее в Европейском Союзе для товаров, купленных в интернет-магазине, действует и в Великобритании. Тем не менее, потребители должны знать, что, если необходимо уплатить таможенные пошлины при получении посылки, то для возврата денег за товар необходимо обращаться в магазин, а для возврата таможенных пошлин нужно связаться с Налогово-таможенным департаментом.

На какие права потребители больше не смогут рассчитывать?