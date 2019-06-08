Как изменились цены на топливо в столицах стран Балтии за неделю?
На прошедшей рабочей неделе цены на бензин в Вильнюсе и Таллинне снизились, в Риге не изменились, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на данные агентства LЕТА.
На прошедшей рабочей неделе цены на бензин в Вильнюсе и Таллинне снизились, в Риге не изменились, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на данные агентства LЕТА.
Самые дорогие бензин и дизельное топливо на этой неделе по-прежнему продавались в Таллинне, самые дешевые — в Вильнюсе.
В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки в минувшую пятницу по-прежнему стоил 1,334 евро за литр, дизтопливо — 1,264 евро за литр.
В Вильнюсе цена бензина 95-й марки за неделю снизилась на 2,4% — до 1,175 евро за литр, на дизельное топливо — на 1,2%, до 1,11 евро за литр.
В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 0,6% — до 1,38 евро за литр, цена дизтоплива не изменились и составила 1,36 евро за литр.
Цена автогаза на этой неделе была стабильной в столицах всех трех балтийских стран. В пятницу литр автогаза в Риге по-прежнему стоил 0,575 евро, в Таллинне — 0,629 евро, в Вильнюсе — 0,519 евро за литр.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Коля, напиши мне»: сын Лукашенко покорил сеть
Неожиданная находка в известных по всей России конфетах «Коровка»
Известную спортсменку с Украины убили и утопили
Неожиданный удар на глазах у всех: жених поднял руку на невесту