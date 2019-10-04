Как формируется цена бензина на эстонских заправках?

Если же сравнить цены на бензин автозаправок, расположенных по соседству, то наверняка они будут совпадать с точностью до третьего знака после запятой. То есть продавцы разные, а цены одинаковые.

”Это, действительно, так, но различными они будут, если сравнивать АЗС, находящиеся в разных местах, а одинаковыми — для заправок, находящихся по соседству. Цена, которую конечный потребитель платит за топливо, зависит не только от колебаний рынка и событий мировой политики. Место расположения автозаправки также существенно влияет на стоимость бензина. Одно дело, если АЗС расположена на бойком месте, другое — где-то на отшибе”, — комментирует член правления Neste Юлле Тамме.

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