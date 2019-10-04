Как формируется цена бензина на эстонских заправках?

На расположенных в разных местах заправках одной и той же сети цены на бензин часто отличаются. Так, если литр 95-го бензина на заправке Neste в районе Пельгулинна недавно стоил 1,308 евро, то в Мустамяэ на АЗС той же самой Neste за него пришлось бы заплатить 1,375 евро. Получается, продавец один и тот же, а цены разные. С чем это связано, объясняют "Деловые Ведомости".
Если же сравнить цены на бензин автозаправок, расположенных по соседству, то наверняка они будут совпадать с точностью до третьего знака после запятой. То есть продавцы разные, а цены одинаковые.
”Это, действительно, так, но различными они будут, если сравнивать АЗС, находящиеся в разных местах, а одинаковыми — для заправок, находящихся по соседству. Цена, которую конечный потребитель платит за топливо, зависит не только от колебаний рынка и событий мировой политики. Место расположения автозаправки также существенно влияет на стоимость бензина. Одно дело, если АЗС расположена на бойком месте, другое — где-то на отшибе”, — комментирует член правления Neste Юлле Тамме.
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