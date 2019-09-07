Как быстро будут расти цены и зарплаты? Читайте в прогнозе от Swedbank!

Поскольку урожайность в этом году значительно лучше, рост цен на продукты питания должен замедлиться, так как уборка нового урожая уже идёт. Алкогольные напитки подешевели за год на 6 процентов. Из-за запасов и высокого спроса падение конечной цены на алкоголь было меньше, чем позволяло изменение налога. Помимо алкоголя дешевле стали и услуги связи.

На рынке аренды жилья спрос по-прежнему превышает предложение. В начале нового сезона арендная плата выросла на 6 процентов в течение месяца. Цена на моторное топливо была близка к уровню прошлого года. Цены на сырую нефть в евро упали на 16 процентов по сравнению с прошлым годом. Из-за слабой внешней среды прогноз цен на нефть в Swedbank относительно скромный. Мы ожидаем, что в следующем году цена на нефть останется на уровне 50 долларов США за баррель.

По итогам года рост цен в Эстонии должен составить 2,4 процента. Рост цен замедляется по сравнению с 3,4% в прошлом году из-за более медленного роста цен на энергоносители и снижения акцизов на алкоголь.

Рынок труда пока не показывает признаков успокоения