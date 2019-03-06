Как бороться с Aliexpress и eBay? Эстонские онлайн-продавцы ищут способ поднять цены на китайские товары

По словам генерального секретаря Европейской ассоциации электронной коммерции Мауритса Бруггинка, сейчас послать товар в Варшаву из Таллинна дороже, чем из Китая: "Лично провел эксперимент — заказал из Китая товар, стоимостью менее одного евро, который еще и доставили бесплатно. Что это за бизнес-модель такая? Эт овсе проплачено на государственном уровне".

Кроме транспортной дотации от государства продавцы из Китая также наслаждаются действующим в Европе порядком, когда посылки стоимостью менее 22 евро из третьих стран освобождаются от подоходного налога. Бруггинк назвал данную ситуацию абсурдной.

Руководитель сферы безналичного расчета и платежных систем Балтийской цифровой стратегии Меэлис Нурк отмечает, что электронная коммерция в Эстонии отстает от уровня Европы, и развивается медленней.

Эстонскую электронную коммерцию невозжно конкурентноспособно развивать, если она будет основываться на системе, когда товар покупается в Китае за одну цену, и продается здесь в разы дороже, считает он

По словам Нурка, вместо этого нужно создать успешный местный товар, который можно будет продавать по всему миру.