Как бороться с Aliexpress и eBay? Эстонские онлайн-продавцы ищут способ поднять цены на китайские товары(34)
Во вторник э-продавцы стран Балтии собрались в "Котле культуры", чтобы обсудить, как противостоять захватывающим рынок китайцам.
Во вторник э-продавцы стран Балтии собрались в "Котле культуры", чтобы обсудить, как противостоять захватывающим рынок китайцам.
По словам генерального секретаря Европейской ассоциации электронной коммерции Мауритса Бруггинка, сейчас послать товар в Варшаву из Таллинна дороже, чем из Китая: "Лично провел эксперимент — заказал из Китая товар, стоимостью менее одного евро, который еще и доставили бесплатно. Что это за бизнес-модель такая? Эт овсе проплачено на государственном уровне".
Кроме транспортной дотации от государства продавцы из Китая также наслаждаются действующим в Европе порядком, когда посылки стоимостью менее 22 евро из третьих стран освобождаются от подоходного налога. Бруггинк назвал данную ситуацию абсурдной.
Руководитель сферы безналичного расчета и платежных систем Балтийской цифровой стратегии Меэлис Нурк отмечает, что электронная коммерция в Эстонии отстает от уровня Европы, и развивается медленней.
Эстонскую электронную коммерцию невозжно конкурентноспособно развивать, если она будет основываться на системе, когда товар покупается в Китае за одну цену, и продается здесь в разы дороже, считает он
По словам Нурка, вместо этого нужно создать успешный местный товар, который можно будет продавать по всему миру.
Темы торговли в новом веке обсуждались на организованной SEB и Союзом э-торговли Эстонии конференции ”Балтийский форум э-коммерции 2019” в Котле культуры в Таллинне во вторник, 5 марта.
читается, что наивысшего уровня э-торговля достигла в США, Великобритании, Южной Корее и Швеции. Среди Балтийских стран доля э-коммерции в Эстонии явно больше, чем в Латвии или Литве.
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