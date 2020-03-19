Как безопасно работать из дома

Вследствие возросшей опасности распространения вируса предприятия вынуждены менять свой рабочий распорядок, направляя работать из дома тех сотрудников, характер работы которых это позволяет. Для некоторых фирм удаленная работа уже стала обычной практикой, другие же попали в совершенно новую ситуацию. Ниже найдете советы о том, как безопасно и ответственно работать дома.

Если ранее в фирме удаленная работа не практиковалась, следует начать с рабочего распорядка и договориться о рабочем времени, о возможностях или ограничениях, если того требует характер работы.

Работая дома, нельзя забывать о правилах IT-безопасности. Работая дома пользуйтесь только своим рабочим компьютером. Устройства, предназначенные для работы, должны быть как следует защищены.

Если для выполнения работы необходим доступ к системам, приложениям или специфическим программам предприятия, следует пользоваться решением VPN, предоставляемым работодателем. Если же работа больше т.с. текстовая, а основным рабочим инструментом служит почтовый ящик, то достаточно кабельного или мобильного подключения к интернету.

Те, кто в своей работе сталкивается с конфиденциальными данными, должны обязательно шифровать документы перед их отправкой.

С помощью облачных приложений можно удобно и безопасно делиться с коллегами файлами и иметь к ним постоянный доступ, где бы Вы ни находились в данный момент. Например, в пакете того же Office 365 имеется 1 терабайт облачного пространства.

Независимо от того, ведется ли работа в офисе или дома, следует подумать о безопасности сети и пользоваться средствами для защиты от компьютерных вирусов, своевременно устанавливать необходимые обновления программ, пользоваться надежными паролями и двухфакторной аутентификацией.

Поскольку тысячи людей, работающих дома, и детей, переведенных на э-обучение, используют домашний интернет или мобильный интернет, нагрузка на эти сети неизбежно возрастает. Хотя качество мобильной сети Telia остается высоким даже при увеличении объемов, следует помнить, что мобильная передача данных – это распределенный ресурс, который необходимо использовать ответственно, особенно в период кризиса. Поэтому Telia рекомендует пользоваться постоянным соединением, находясь дома. Если домашним интернетом пользуется несколько работающих дома людей и учащихся, Telia советует проверить скорость Вашего домашнего интернета и при необходимости увеличить ее. Оператор активирует более высокую скорость интернета через считанные часы. Если же Вы находитесь в зоне, где нет доступа к кабельной сети, рекомендуется ответственно использовать мобильный интернет, особенно в дневное время.



Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.