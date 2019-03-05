Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории. Она заработала состояние в 21 год — на два года раньше Марка Цукерберга

Кайли Дженнер получила известность как участница реалити-шоу ”Семейство Кардашьян”, в котором она принимала участие с 10 лет. В подростковом возрасте она начала карьеру модели.

Главный финансовый актив Дженнер — это компания Kylie Cosmetics, которую она основала в 2015 году. Всю продукцию Дженнер рекламирует в своих соцсетях — из-за популярности ее аккаунтов (только на инстаграм модели подписаны 128 миллионов человек) бренд очень быстро растет. При этом в компании работают всего около десятка человек — производством и распространением продукции занимаются сторонние подрядчики.

До Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории был основатель Facebook Марк Цукерберг. Forbes впервые оценил его состояние в миллиард долларов, когда бизнесмену было 23 года. Сейчас активы 34-летнего Цукерберга оценивают в 62 миллиарда долларов, он занимает восьмое место в списке самых богатых людей мира.