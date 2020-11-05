К законопроекту по арендным отношениям представлены две поправки в пользу квартиросъемщиков

”Мы хотим дополнить Закон о долговом праве пунктом, который позволит людям, потерявшим работу и оказавшимся в сложной финансовой ситуации, расторгнуть договор аренды без негативных для себя последствий. Квартиросъемщику просто нужно будет уведомить владельца недвижимости о расторжении договора за 30 дней. Это и в интересах арендодателя, поскольку у него будет время, чтобы найти нового съемщика”, — сказала член правовой комиссии Рийгикогу и заместитель председателя Социал-демократической партии Хельо Пикхоф. По ее словам, такой же порядок действует, например, в Люксембурге.

Пикхоф отметила, что в действующем законодательстве основания для досрочного расторжения договора аренды являются абсолютно негибкими. Закон предусматривает, что сейчас уважительными причинами для расторжения договора является ситуация, когда по вине арендодателя арендатор не может пользоваться квартирой, или же когда жилые помещения находятся в таком состоянии, что проживание в них представляет собой угрозу для здоровья.

Вторая поправка социал-демократов призывает убрать из законопроекта положение, согласно которому арендодатель при заключении договора аренды будет иметь право вписать в договор требование, что после окончания договора арендатор обязан сделать в квартире ремонт или оплатить расходы на ремонт.

”Например, впредь от квартиросъемщиков можно будет требовать покрасить потолок и стены, переклеить обои, зашпаклевать трещины в стенах, или же оплатить эти работы. Но это требование поставило бы арендаторов в очень невыгодное положение и, скорее всего, привело бы к росту судебных разбирательств. Так что в силе должен остаться нынешний принцип, согласно которому арендатор не отвечает за обычный износ помещения, которым сопровождается проживание на этой площади. Ведь износ и так покрывается оплачиваемой арендой”, — подчеркнула Хельо Пикхоф.

Хотя обязательство проведения ремонта, согласно законопроекту, будет возникать только в том случае, если стороны заранее договорились об этом, на практике договор аренды обычно составляют арендодатели, и арендаторы могут по незнанию или невнимательности взять на себя дополнительные обязательства, на которые они изначально не рассчитывали.