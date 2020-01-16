K-rauta.ee и 1a.ee объединяют системы продаж

Одна из ведущих эстонских компаний электронной коммерции Kesko Senukai Digital достигла финальной стадии объединения систем электронной торговли K-rauta.ee и 1a.ee.
В целях обеспечения в новых унифицированных системах прозрачного для потребителей ценообразования предприятие сотрудничает с Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора.
Процесс объединения планируется завершить к весне 2020 года.
В 2018 году компания Kesko Senukai Digital приобрела 100% акций группы онлайн-торговли 1А. Компания стала одним из крупнейших менеджеров платформ электронной коммерции в странах Балтии, ассортимент магазинов которой увеличился более чем в четыре раза — до 200 000 наименований складских единиц (SKU).
У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец
Реакция Познера на решение WADA об изоляции российского спорта
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Его до сих пор держат в закрытой психбольнице