K-rauta.ee и 1a.ee объединяют системы продаж

В целях обеспечения в новых унифицированных системах прозрачного для потребителей ценообразования предприятие сотрудничает с Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора.

Процесс объединения планируется завершить к весне 2020 года.

В 2018 году компания Kesko Senukai Digital приобрела 100% акций группы онлайн-торговли 1А. Компания стала одним из крупнейших менеджеров платформ электронной коммерции в странах Балтии, ассортимент магазинов которой увеличился более чем в четыре раза — до 200 000 наименований складских единиц (SKU).