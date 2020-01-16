16.01.2020, 14:30

K-rauta.ee и 1a.ee объединяют системы продаж

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Foto on illustratiivne.Foto: Hendrik Osula

Одна из ведущих эстонских компаний электронной коммерции Kesko Senukai Digital достигла финальной стадии объединения систем электронной торговли K-rauta.ee и 1a.ee.

В целях обеспечения в новых унифицированных системах прозрачного для потребителей ценообразования предприятие сотрудничает с Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора.

Процесс объединения планируется завершить к весне 2020 года.

В 2018 году компания Kesko Senukai Digital приобрела 100% акций группы онлайн-торговли 1А. Компания стала одним из крупнейших менеджеров платформ электронной коммерции в странах Балтии, ассортимент магазинов которой увеличился более чем в четыре раза — до 200 000 наименований складских единиц (SKU).

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