K-rauta ограничивает количество посетителей и предлагает сделать то же самое всем магазинам Эстонии

- В магазин нельзя идти компанией — дети, другие члены семьи, друзья должны оставаться дома. Помочь с выбором товара можно и при помощи видеозвонка.
- При необходимости клиенты дожидаются допуска в магазин на улице, соблюдая двухметровую дистанцию.
Профилактические методы, принятые и дополнительно принимаемые в магазинах K-rauta:
- В магазин допускается ограниченное количество посетителей в зависимости от размера магазина.
- Для соблюдения дистанции на полу возле инфо-боксов размещены наклейки, соответствующие наклейки заказаны и для зон вокруг касс.
- В части магазинов на кассах установлены прозрачные перегородки для барьерного препятствования контакту между сотрудником и клиентами, на этой неделе такие перегородки будут установлены во всех магазинах.
- Весь обслуживающий персонал носит перчатки, такую же возможность начнут предлагать и клиентам.
- У каждой кассы и каждого инфо-бокса для клиентов находятся дезинфицирующие средства для рук.
- Основные используемые площади постоянно очищаются и дезинфицируются
- Клиенты оповещаются о том, что утренние часы для покупок оставляются группам риска, а остальные посетители ожидаются с 11:30.
- Менеджеры по обслуживанию бизнес-клиентов работают удаленно и общаются с клиентами по телефону и электронной почте.
- При желании частные клиенты могут сделать заказ по телефону или электронной почте и получить товар бесконтактным методом на складе или заказав доставку домой.
- Для сотрудников действует инструкция по чрезвычайному положению, на работу допускаются исключительно здоровые сотрудники без каких-либо симптомов; сотрудники соблюдают между собой дистанцию.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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