K-rauta ограничивает количество посетителей и предлагает сделать то же самое всем магазинам Эстонии

Помимо этого, все кассы и инфо-киоски оснащаются защитными стеклами, а в пользование сотрудникам и клиентам предоставляются перчатки и дезинфицирующие средства. Сеть магазинов K-rauta уже предоставила Союзу торговых предприятий рекомендации о внедрении ограничений на количество клиентов в зависимости от размеров магазина и требовании посещать магазин в одиночку.

”Ограничение количества посетителей — важная мера по профилактике рисков, которую мы рекомендуем взять на вооружение всем остальным работающим в Эстонии предприятиям торговли, — сказал руководитель Kesko Senukai Eesti Донатас Залобайтис. — На примере продаж мы видим, что в период карантина люди ищут, чем заняться дома, более активно готовятся к садово-огородному сезону и затевают домашний ремонт. Уже сегодня мы предлагаем клиентам возможность укомплектовать и доставить товар домой, но по-прежнему хотим держать открытыми и магазины, понимая, что это означает следование более жестким правилам. В розничной торговле работает более 25 тысяч человек, а люди нуждаются в повседневных товарах и во время кризиса”.

Предложения членам Союза торговых предприятий и другим предприятиям торговли:

- Ограничить количество посетителей во всех магазинах, работающих в Эстонии, в соответствии с площадью. Например, если торговая площадь магазина составляет 1000 квадратных метров, для единовременного посещения допускается не более 10 клиентов; в магазин площадью до 5000 квадратных метров — не более 30 клиентов и в магазин площадью более 5000 квадратных метров — до 50 клиентов одновременно.